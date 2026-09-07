Papas rellenas al horno: una exquisita y sencilla receta para salir de la rutina

Las papas son uno de esos ingredientes que nunca faltan en la cocina y que permiten preparar una gran variedad de platos. Ya sea como acompañamiento o como protagonista, se pueden combinar con diferentes sabores y convertirse en una comida abundante y reconfortante.

En esta oportunidad, una alternativa sencilla para salir de las recetas de siempre son las papas rellenas al horno. Con una preparación práctica y un interior sabroso, son ideales para disfrutar de una comida casera, rendidora y fácil de adaptar según los ingredientes disponibles.

¿Cómo preparar las papas rellenas al horno y que salgan suaves por dentro y crocantes por fuera?





¿Cómo preparar las papas rellenas al horno y que salgan suaves por dentro y crocantes por fuera?

Las papas rellenas son una preparación versátil que puede convertirse fácilmente en un plato principal. La base es sencilla y admite distintas combinaciones, por lo que se puede elegir entre jamón, panceta, pollo, diferentes quesos o incluso aprovechar sobras que hay en la heladera.

Ingredientes





4 papas grandes.

100 gramos de queso, rallado o en hebras.

100 gramos de panceta, jamón o pollo cocido y desmenuzado.

100 mililitros de crema de leche.

2 cucharadas de ciboulette o cebolla de verdeo.

Manteca, en caso de no utilizar crema.

Sal y pimienta.

Aceite de oliva.





Paso a paso