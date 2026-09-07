Papas rellenas al horno: una exquisita y sencilla receta para salir de la rutina
Una preparación fácil y deliciosa que combina una cubierta crocante con un relleno sabroso, perfecta para disfrutar en cualquier momento.
Las papas son uno de esos ingredientes que nunca faltan en la cocina y que permiten preparar una gran variedad de platos. Ya sea como acompañamiento o como protagonista, se pueden combinar con diferentes sabores y convertirse en una comida abundante y reconfortante.
En esta oportunidad, una alternativa sencilla para salir de las recetas de siempre son las papas rellenas al horno. Con una preparación práctica y un interior sabroso, son ideales para disfrutar de una comida casera, rendidora y fácil de adaptar según los ingredientes disponibles.
¿Cómo preparar las papas rellenas al horno y que salgan suaves por dentro y crocantes por fuera?
Las papas rellenas son una preparación versátil que puede convertirse fácilmente en un plato principal. La base es sencilla y admite distintas combinaciones, por lo que se puede elegir entre jamón, panceta, pollo, diferentes quesos o incluso aprovechar sobras que hay en la heladera.
Ingredientes
- 4 papas grandes.
- 100 gramos de queso, rallado o en hebras.
- 100 gramos de panceta, jamón o pollo cocido y desmenuzado.
- 100 mililitros de crema de leche.
- 2 cucharadas de ciboulette o cebolla de verdeo.
- Manteca, en caso de no utilizar crema.
- Sal y pimienta.
- Aceite de oliva.
Paso a paso
- Elegir papas grandes y de tamaño similar para que tengan una cocción pareja. Lavarlas muy bien, secarlas y cocinarlas enteras y con cáscara en un horno a 200 grados. Dependiendo de su tamaño, necesitarán entre 40 y 60 minutos.
- Cuando estén blandas al pincharlas, sacarlas del horno y esperar unos minutos para poder manipularlas. Hacer un corte en la parte superior de cada papa y retirar parte de la pulpa con una cuchara, dejando una capa suficiente alrededor para que no pierdan su forma.
- Colocar la papa extraída en un bol y agregar la crema de leche, la mitad del queso y el ciboulette o verdeo. Sumar la panceta, el jamón o el pollo, según la opción elegida, y condimentar. Mezclar hasta obtener un relleno cremoso y bien integrado.
- Con ayuda de una cuchara, repartir la preparación entre las papas. No es necesario compactar demasiado el relleno: se puede dejar ligeramente sobresalido para que se dore mejor durante la cocción.
- Cubrir con el queso restante y llevar nuevamente al horno, a temperatura alta. Cocinar durante unos 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada y el queso se haya fundido por completo.
- Retirar y servir mientras todavía están calientes. Se pueden acompañar con una ensalada de hojas verdes, tomates o verduras al horno para lograr una comida completa.