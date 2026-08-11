Papas rellenas: la receta fácil que resuelve cualquier comida

Cuando llega la hora de preparar la cena, encontrar una comida que sea rica, abundante y sencilla de elaborar puede convertirse en todo un desafío.

Dentro de las opciones más prácticas aparecen estas papas rellenas, ideales para aprovechar lo que hay en la heladera y adaptar la preparación según los gustos de cada familia.

El resultado es un plato completo que combina una base tierna y cremosa con un interior sabroso y una superficie dorada que aporta el toque final.

Combinar diferentes variedades de queso y terminar la cocción con unos minutos de grill ayuda a conseguir un gratinado dorado y crujiente.

Ingredientes para 4 personas:

4 papas grandes y de tamaño similar.

400 g de carne picada.

1 cebolla.

½ morrón rojo.

½ morrón verde.

1 zanahoria pequeña.

1 diente de ajo.

2 cucharadas de puré o salsa de tomate.

150 g de queso mozzarella.

50 g de queso rallado.

2 cucharadas de queso crema.

1 cucharada de manteca.

Aceite de oliva o girasol.

Sal y pimienta a gusto.

Pimentón.

Orégano.

Nuez moscada, opcional.

Perejil fresco, opcional.

Los ingredientes necesarios para preparar unas papas rellenas abundantes, cremosas y fáciles de resolver en casa.

Paso a paso de la preparación

1. Cocinar las papas.

Lavarlas muy bien, conservar la piel y colocarlas enteras en una olla con abundante agua .

. Cocinar durante aproximadamente 25 a 35 minutos, dependiendo de su tamaño. Deben quedar tiernas, pero firmes para evitar que se desarmen posteriormente.

2. Preparar los vegetales.

Picar la cebolla, los morrones y el ajo en trozos pequeños . Rallar la zanahoria.

. Rallar la zanahoria. Calentar una sartén con un poco de aceite y cocinar primero la cebolla hasta que quede transparente .

. Incorporar el resto de las verduras y saltear durante unos minutos.

3. Incorporar la carne.

Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio-alto , separándola con una cuchara de madera para evitar que queden trozos demasiado grandes.

, separándola con una cuchara de madera para evitar que queden trozos demasiado grandes. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano.

4. Darle humedad al relleno.

Cuando la carne esté cocida, incorporar el tomate y cocinar durante otros 5 minutos. Retirar del fuego y reservar.

5. Ahuecar las papas.

Cortarlas longitudinalmente por la mitad y retirar cuidadosamente parte del interior con una cuchara, dejando aproximadamente un centímetro alrededor de los bordes.

6. Conseguir mayor cremosidad.

Mezclar la "pulpa" retirada con manteca, queso crema, sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.

retirada con manteca, queso crema, sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada. Incorporar una parte de esta mezcla al relleno de carne.

7. Rellenar.

Distribuir generosamente la preparación dentro de cada mitad y acomodarlas sobre una fuente apta para horno.

8. Gratinar.

Cubrir cada papa con mozzarella y terminar con queso rallado.

Llevar a un horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede bien dorada.





El relleno de carne y vegetales se coloca dentro de las papas antes de cubrirlas con abundante queso y llevarlas al horno.

Consejos para que las papas rellenas queden perfectas

Un primer secreto es elegir papas grandes y parejas, ya que tendrán una cocción similar y serán mucho más fáciles de rellenar.

Tampoco conviene hervirlas en exceso: deben estar suficientemente tiernas para retirar su interior, pero conservar la firmeza necesaria para funcionar como recipiente.

Para conseguir un gratinado más intenso, se pueden combinar dos tipos de queso: uno que funda fácilmente, como mozzarella o cremoso, y otro más intenso para dorar, como parmesano o reggianito.

Por último, conviene dejar que el relleno pierda un poco de temperatura antes de colocarlo dentro de las papas. Si contiene demasiado líquido, también es recomendable cocinarlo unos minutos adicionales en la sartén para que se reduzca y evitar que la preparación termine aguada.