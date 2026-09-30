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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
GRAN HALLAZGO

Para chuparse los dedos: un corte de cerdo poco conocido que queda tierno y jugoso

Es una alternativa sabrosa y versátil que se destaca por su espectacular textura y permite preparar platos diferentes sin demasiadas complicaciones.

Maia Burczynsky
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A la hora de comprar carne de cerdo, existen opciones que van mucho más allá de las clásicas costillitas, el pechito o el matambre. 

De hecho, hay algunos cortes menos populares pueden convertirse en grandes aliados para preparar una comida rica y diferente.

Entre ellos aparece una pieza que se caracteriza por su ternura y jugosidad, además de admitir distintos métodos de cocción. 

&nbsp; El entrecot de cerdo puede acompañarse con papas y vegetales para lograr un plato completo.&nbsp;
  El entrecot de cerdo puede acompañarse con papas y vegetales para lograr un plato completo. 

Un corte sabroso y versátil

El protagonista es el entrecot de cerdo, un corte que se obtiene de la zona del lomo y que puede presentarse en piezas individuales de buen grosor. 

Su combinación de carne magra con grasa intramuscular ayuda a conservar la humedad durante la cocción y aporta sabor completamente diferente.

Una de sus principales virtudes es precisamente su textura tierna y jugosa, siempre que se controle el tiempo de cocción para evitar que se reseque. 

&nbsp;Este corte presenta una combinación de carne magra y grasa que ayuda a conservar su jugosidad durante la cocción.&nbsp;
 Este corte presenta una combinación de carne magra y grasa que ayuda a conservar su jugosidad durante la cocción. 

Además, admite marinados y condimentos muy diferentes: desde ajo, romero y pimienta hasta mostaza, miel, cítricos o preparaciones agridulces.

A diferencia de otros cortes porcinos, como el pechito o el matambre, que presentan una proporción y distribución de grasa diferentes y suelen requerir otras técnicas o tiempos, el entrecot permite preparaciones relativamente rápidas.

Al horno o a la plancha, el entrecot admite diferentes guarniciones y condimentos.
Al horno o a la plancha, el entrecot admite diferentes guarniciones y condimentos.

¿Cuánto cuesta el entrecot? 

A la hora de hacer las compras también se puede aprovechar Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. 

Entre sus promociones se encuentra un 20% de ahorro en comercios de cercanía adheridos, categoría que incluye carnicerías participantes, con un tope de reintegro semanal.

El beneficio de Cuenta DNI permite acceder a un 20% de ahorro en comercios de cercanía adheridos.

El beneficio de Cuenta DNI permite acceder a un 20% de ahorro en comercios de cercanía adheridos.

De esta manera, si el kilo de entrecot de cerdo cuesta $11.000, al aplicar una bonificación del 20% el ahorro sería de $2.200. Así, el precio final quedaría en $8.800.

Cabe destacar que el beneficio se aplica en los comercios adheridos y utilizando las modalidades de pago habilitadas por Banco Provincia.

Entre ellas se encuentran Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI, además de Cuenta DNI Comercios.

Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI, además de Cuenta DNI Comercios.

Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI, además de Cuenta DNI Comercios.

Tips para cocinar entrecot de cerdo a la parrilla

  • Retirar la carne de la heladera unos minutos antes de cocinarla.

  • Precalentar bien la parrilla antes de colocar las piezas.

  • Si los entrecots son gruesos, comenzar con una temperatura moderada para favorecer una cocción pareja.

  • Evitar pinchar la carne constantemente para no perder sus jugos.

  • Se puede marinar previamente con ajo, aceite, hierbas y algún ingrediente ácido.

  • Una vez listo, dejar reposar unos minutos antes de servir.

&nbsp;A las brasas, una cocción controlada permite conseguir una superficie dorada sin resecar el interior.&nbsp;
 A las brasas, una cocción controlada permite conseguir una superficie dorada sin resecar el interior. 

Tips para prepararlo al horno

  • Precalentar el horno antes de introducir la carne.

  • Sellar previamente las piezas en una sartén puede ayudar a desarrollar una superficie dorada y sabrosa.

  • Cocinarlo acompañado de papas, batatas, cebolla o vegetales.

  • Agregar caldo, vino, jugo de naranja o una marinada para sumar sabor.

  • Evitar extender innecesariamente la cocción para que la carne conserve su jugosidad.

  • Dejar reposar unos minutos antes de cortar.

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