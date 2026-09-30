Para chuparse los dedos: un corte de cerdo poco conocido que queda tierno y jugoso

A la hora de comprar carne de cerdo, existen opciones que van mucho más allá de las clásicas costillitas, el pechito o el matambre.

De hecho, hay algunos cortes menos populares pueden convertirse en grandes aliados para preparar una comida rica y diferente.

Entre ellos aparece una pieza que se caracteriza por su ternura y jugosidad, además de admitir distintos métodos de cocción.

El entrecot de cerdo puede acompañarse con papas y vegetales para lograr un plato completo.

Un corte sabroso y versátil

El protagonista es el entrecot de cerdo, un corte que se obtiene de la zona del lomo y que puede presentarse en piezas individuales de buen grosor.

Su combinación de carne magra con grasa intramuscular ayuda a conservar la humedad durante la cocción y aporta sabor completamente diferente.

Una de sus principales virtudes es precisamente su textura tierna y jugosa, siempre que se controle el tiempo de cocción para evitar que se reseque.

Este corte presenta una combinación de carne magra y grasa que ayuda a conservar su jugosidad durante la cocción.

Además, admite marinados y condimentos muy diferentes: desde ajo, romero y pimienta hasta mostaza, miel, cítricos o preparaciones agridulces.

A diferencia de otros cortes porcinos, como el pechito o el matambre, que presentan una proporción y distribución de grasa diferentes y suelen requerir otras técnicas o tiempos, el entrecot permite preparaciones relativamente rápidas.

Al horno o a la plancha, el entrecot admite diferentes guarniciones y condimentos.

¿Cuánto cuesta el entrecot?

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Entre ellas se encuentran Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI, además de Cuenta DNI Comercios.

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Tips para cocinar entrecot de cerdo a la parrilla

Retirar la carne de la heladera unos minutos antes de cocinarla.

Precalentar bien la parrilla antes de colocar las piezas.

Si los entrecots son gruesos, comenzar con una temperatura moderada para favorecer una cocción pareja.

Evitar pinchar la carne constantemente para no perder sus jugos.

Se puede marinar previamente con ajo, aceite, hierbas y algún ingrediente ácido.

Una vez listo, dejar reposar unos minutos antes de servir.

A las brasas, una cocción controlada permite conseguir una superficie dorada sin resecar el interior.

Tips para prepararlo al horno