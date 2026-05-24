Multiuso: el corte de carne que se adapta a muchas recetas y cuesta solo $7600

La tapa de nalga de cerdo se convirtió en uno de los cortes de carne más prácticos y versátiles para resolver comidas rápidas sin tener que poner dinero de más. Gracias a su textura tierna y a su sabor suave, empezó a ganar cada vez más lugar por su adaptabilidad a múltiples recetas.

Es ideal para milanesas, comidas al horno, el asado, salteados, bifes y hasta para hacer unos buenos sándwiches y acompañarlos con distintas guarniciones. Lo mejor de todo es que con el descuento del 20% que tiene la billetera virtual, Cuenta DNI, de lunes a viernes se puede obtener por $7600 lo que lo vuelve un gran aliado para tus comidas.

Tapa de nalga de cerdo: El corte perfecto y económico para sumar a tus recetas





Tapa de nalga de cerdo: El corte perfecto y económico para sumar a tus recetas

Es un corte que se obtiene de la parte trasera del animal, más precisamente de la zona de la pierna y se caracteriza por tener una carne bastante magra tierna y de sabor suave. Gracias a su textura y a la poca cantidad de grasa que suele presentar.

Una de las principales ventajas de esta pieza es su versatilidad, ya que puede utilizarse para preparar bifes, milanesas, salteados, sándwiches y acompañarlas tanto con salsas y verduras. Además, al absorber muy bien los condimentos y marinados, permite adaptarlos tanto a preparaciones simples como a platos más elaborados.

Otro punto que se volvió popular es su rápida cocción y la facilidad para lograr una receta tierna si se cocina correctamente. Muchas personas la preparan a la plancha o al horno con especias, ajo, mostaza o hierbas, aunque también puede cocinarse lentamente para obtener una textura mucho más jugosa.

El precio de este corte ronda los $9500 pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios de barrio se puede obtener con una rebaja de $1900 que lo deja en $7600 y lo transforma en una buena alternativa para tus comidas diarias.

Para que el beneficio aplique correctamente es necesario abonar mediante la aplicación utilizando dinero en cuenta y a través de pagos con QR o Clave DNI en los locales adheridos.