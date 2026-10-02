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Viernes, 2 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
SABOR ARGENTINO

Para el asado del "finde": un corte de carne rico, rendidor y barato que brilla en la parrilla

Esta opción vacuna se destaca por su intenso sabor, buena textura y versatilidad. Sin dudas, puede convertirse en una excelente alternativa para disfrutar alrededor del fuego sin gastar de más.

Maia Burczynsky
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Con la llegada del fin de semana, encender el fuego y compartir una comida en familia o con amigos vuelve a convertirse en uno de los grandes clásicos de los argentinos

Sin embargo, los precios actuales pueden obligar a buscar nuevas alternativas que permitan cuidar el bolsillo y mantener la calidad de la mesa. 

Más allá de las opciones tradicionales, existen piezas menos populares que sorprenden por su sabor y pueden ofrecer excelentes resultados en la parrilla.

&nbsp;Una alternativa sabrosa y versátil para disfrutar de una buena comida sin gastar de más.&nbsp;
 Una alternativa sabrosa y versátil para disfrutar de una buena comida sin gastar de más. 

Una alternativa sabrosa y versátil que pocos conocen  

El bife de vacío es una pieza que se obtiene del vacío, una zona ubicada en el cuarto trasero del animal. 

Se caracteriza por ofrecer un sabor intenso y una textura particular que, con una cocción adecuada, resulta muy agradable.

Entre sus principales virtudes aparece su versatilidad, ya que puede prepararse tanto a la parrilla como a la plancha, mientras que su grasa contribuye a aportar sabor y jugosidad durante la cocción. 

&nbsp;Su intenso sabor y versatilidad permiten preparar el bife de vacío tanto sobre las brasas como a la plancha.&nbsp;
 Su intenso sabor y versatilidad permiten preparar el bife de vacío tanto sobre las brasas como a la plancha. 

Bife de vacío con precio "amigo"

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece durante octubre diferentes promociones para sus usuarios. 

Entre ellas se encuentra un 20% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro establecido por la entidad.

Así, tomando como ejemplo una compra de $20.000 en bife de vacío, el 20% equivale a $4.000 de ahorro. De esta manera, siempre que la operación cumpla con las condiciones de la promoción, el gasto final sería de $16.000.

&nbsp;Las promociones de Cuenta DNI permiten conseguir importantes descuentos en carnicerías adheridas y aliviar el gasto en la compra de carne.&nbsp;
 Las promociones de Cuenta DNI permiten conseguir importantes descuentos en carnicerías adheridas y aliviar el gasto en la compra de carne. 

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario realizar la compra durante los días habilitados (lunes a viernes), en comercios adheridos.

Las modalidades habilitadas son "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago o Clave DNI en los sistemas admitidos por Banco Provincia. 

&nbsp;La promoción de Cuenta DNI permite aprovechar descuentos en carnicerías adheridas y reducir el gasto de la compra.&nbsp;
 La promoción de Cuenta DNI permite aprovechar descuentos en carnicerías adheridas y reducir el gasto de la compra. 

Tips para cocinar bife de vacío 

A la parrilla: 

  • Conviene retirar la carne de la heladera unos minutos antes y cocinarla sobre una parrilla previamente caliente, con fuego medio.
  • Evitá pincharla para que conserve sus jugos y dale vuelta cuando haya formado una buena costra.
  • Una vez alcanzado el punto deseado, dejala reposar unos minutos antes de cortar.

A la plancha: 

  • Calentá muy bien la superficie antes de colocar los bifes.
  • Cocinalos sin moverlos constantemente para favorecer el dorado y dalos vuelta una sola vez. 
  • El tiempo dependerá principalmente del grosor de cada pieza y del punto elegido.
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