Parece de restaurante: el exquisito corte de carne que se consigue a un precio sorprendente

El asado es una de las tradiciones más arraigadas de los argentinos, pero el aumento de los precios obliga a muchas familias a buscar alternativas para disfrutar de una buena parrillada sin gastar de más.

Entre las opciones que despiertan interés aparece un corte de categoría premium, reconocido por su presentación particular, textura tierna y sabor intenso.

Aunque suele asociarse con restaurantes especializados, también puede prepararse en casa y, gracias a una promoción especial, conseguirse a un valor más conveniente.

. Carne de primera a menor precio: el corte premium que se puede conseguir con un importante descuento

El corte premium que se destaca por su sabor y presentación

El Tomahawk es un corte de carne vacuna que se obtiene del costillar y se caracteriza por conservar un hueso largo de la costilla, que le otorga una apariencia similar a la de un hacha.

Se trata de una presentación del ojo de bife, especialmente apreciada en la gastronomía por su tamaño, aspecto imponente y combinación de carne y grasa intramuscular.

Una de sus principales virtudes es el marmoleado. Durante la cocción, esta grasa contribuye a mantener la jugosidad y aporta un sabor intenso.

Su característico hueso largo y su marmoleado convierten al Tomahawk en una pieza apreciada por su sabor, terneza y jugosidad.

¿Cómo comprar Tomahawk con descuento?

La billetera virtual Cuenta DNI ofrece diferentes promociones para aliviar el gasto cotidiano de sus usuarios.

Entre ellas se encuentra el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, una alternativa para quienes buscan ahorrar en sus compras de carne.

Tomando como referencia un Tomahawk de $26.000, el beneficio representa un ahorro de $5.200. De esta manera, el precio final se reduce a $20.800, siempre que la compra cumpla con las condiciones de la promoción.

La billetera virtual del Banco Provincia permite ahorrar un 20% en comercios adheridos durante septiembre, con un tope semanal de $6.000 por persona.

Consejo para cocinar el Tomahawk y potenciar su sabor