Parece de restaurante: el exquisito corte de carne que se consigue a un precio sorprendente
Su imponente presentación, jugosidad y sabor intenso lo convierten en una opción ideal para los amantes del asado.
El asado es una de las tradiciones más arraigadas de los argentinos, pero el aumento de los precios obliga a muchas familias a buscar alternativas para disfrutar de una buena parrillada sin gastar de más.
Entre las opciones que despiertan interés aparece un corte de categoría premium, reconocido por su presentación particular, textura tierna y sabor intenso.
Aunque suele asociarse con restaurantes especializados, también puede prepararse en casa y, gracias a una promoción especial, conseguirse a un valor más conveniente.
El corte premium que se destaca por su sabor y presentación
El Tomahawk es un corte de carne vacuna que se obtiene del costillar y se caracteriza por conservar un hueso largo de la costilla, que le otorga una apariencia similar a la de un hacha.
Se trata de una presentación del ojo de bife, especialmente apreciada en la gastronomía por su tamaño, aspecto imponente y combinación de carne y grasa intramuscular.
Una de sus principales virtudes es el marmoleado. Durante la cocción, esta grasa contribuye a mantener la jugosidad y aporta un sabor intenso.
¿Cómo comprar Tomahawk con descuento?
La billetera virtual Cuenta DNI ofrece diferentes promociones para aliviar el gasto cotidiano de sus usuarios.
Entre ellas se encuentra el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, una alternativa para quienes buscan ahorrar en sus compras de carne.
Tomando como referencia un Tomahawk de $26.000, el beneficio representa un ahorro de $5.200. De esta manera, el precio final se reduce a $20.800, siempre que la compra cumpla con las condiciones de la promoción.
Consejo para cocinar el Tomahawk y potenciar su sabor
- Se recomienda retirarlo de la heladera unos 20 minutos antes de cocinarlo.
- Condimentarlo con sal gruesa y llevarlo a una parrilla con brasas moderadas.
- Debido a su grosor, conviene comenzar con una cocción indirecta y finalizar sobre fuego fuerte para lograr una costra dorada.
- El secreto está en dejar reposar la carne entre 5 y 10 minutos antes de cortarla, lo que favorece la redistribución de sus jugos.
- Para controlar el punto, puede utilizarse un termómetro de cocina; la referencia de seguridad para cortes vacunos enteros es alcanzar 63 °C
- Dejar reposar al menos tres minutos.