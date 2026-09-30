EXQUISITA
Pastafrola de banana y dulce de leche: una receta ideal para disfrutar a la hora del postre
Una combinación que sale de la versión clásica y suma un toque diferente, con un relleno suave que queda perfecto para cortar en porciones y compartir.
La pastafrola es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda y que pueden renovarse con ingredientes simples, sin perder ese sabor casero que la hace tan elegida.
En esta versión, la banana se combina con dulce de leche para lograr un relleno diferente, ideal para preparar en casa y sumar algo distinto a la mesa dulce.
Receta de pastafrola de banana y dulce de leche
El secreto está en combinar una masa tierna con un relleno bien cremoso, logrando un contraste de sabores que cambia por completo la propuesta tradicional.
Ingredientes
- 200 gramos de harina 0000
- 100 gramos de manteca
- 80 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 2 bananas maduras
- 300 gramos de dulce de leche repostero
Preparación:
- En un bowl, mezclar la manteca pomada con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina y el polvo de hornear de a poco, integrando sin amasar demasiado hasta formar una masa suave. Envolver y llevar a la heladera durante unos 30 minutos.
- Separar una parte de la masa para hacer las tiras de la superficie. Estirar el resto y cubrir una tartera previamente enmantecada y enharinada, procurando que la base quede pareja.
- Cortar las bananas en rodajas y distribuirlas sobre la masa. Cubrir con el dulce de leche repostero y acomodar por encima las tiras de masa formando el clásico entramado de la pastafrola.
- Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante unos 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada.
- Dejar enfriar antes de cortar para que el relleno tome consistencia y las porciones mantengan bien la forma.