Pastafrola de banana y dulce de leche: una receta ideal para disfrutar a la hora del postre

La pastafrola es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda y que pueden renovarse con ingredientes simples, sin perder ese sabor casero que la hace tan elegida.

En esta versión, la banana se combina con dulce de leche para lograr un relleno diferente, ideal para preparar en casa y sumar algo distinto a la mesa dulce.

Receta de pastafrola de banana y dulce de leche

Receta de pastafrola de banana y dulce de leche

El secreto está en combinar una masa tierna con un relleno bien cremoso, logrando un contraste de sabores que cambia por completo la propuesta tradicional.

Ingredientes

200 gramos de harina 0000

100 gramos de manteca

80 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

2 bananas maduras

300 gramos de dulce de leche repostero

Preparación: