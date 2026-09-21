Pepas de tomate: la receta fácil y original para preparar unas galletitas saladas irresistibles
Esta preparación casera lleva pocos ingredientes, se hace en simples pasos y es ideal para acompañar el mate, sumar a una picada o disfrutar como snack.
Las galletitas saladas son una excelente alternativa para salir de las opciones tradicionales y preparar algo rico sin demasiadas complicaciones.
Con ingredientes sencillos y una elaboración rápida, las pepas de tomate resultan perfectas tanto para una picada como para comer entre horas como snack.
Además, se destacan porque combinan una masa tierna y ligeramente crocante con un centro sabroso.
Receta de pepas de tomate
Ingredientes para la masa
- 200 gramos de harina 0000.
- 100 gramos de manteca.
- 1 huevo.
- 50 gramos de queso rallado.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- Pimienta a gusto.
-
Orégano o provenzal, opcional.
Ingredientes para el centro
- 2 tomates maduros.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 pizca de sal.
- Orégano, albahaca o provenzal a gusto.
- 1 cucharadita de azúcar, opcional para reducir la acidez.
Paso a paso de la preparación
Primero, colocar los tomates cortados en pequeños cubos dentro de una sartén junto con el aceite de oliva y una pizca de sal.
Cocinar a fuego bajo hasta que pierdan buena parte de su líquido y se forme una preparación espesa. Condimentar a gusto y dejar enfriar completamente.
Para preparar la masa, colocar en un recipiente la harina, el polvo de hornear, la sal y el queso rallado. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una textura similar a un arenado.
Agregar el huevo y unir todos los ingredientes sin amasar demasiado, hasta conseguir una masa homogénea.
Envolverla y llevarla a la heladera durante aproximadamente 20 minutos para que tome consistencia.
Una vez transcurrido el tiempo, formar pequeñas bolitas y distribuirlas sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.
Presionar suavemente el centro de cada una con el dedo para conseguir la característica forma de las pepas.
Colocar una pequeña cantidad de la preparación de tomate en cada hueco y cocinar en horno precalentado a 180 grados durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retirar, dejar entibiar y servir.
Consejos para que las pepas queden perfectas
- Un punto fundamental es cocinar bien el tomate antes de utilizarlo: si conserva demasiado líquido, puede humedecer la masa e impedir que quede con la textura buscada. También conviene esperar a que el relleno esté frío antes de armar las galletitas.
- Para potenciar el sabor, se puede incorporar queso parmesano, reggianito u otro queso duro a la masa. Otra alternativa es sumar al relleno unas hojas de albahaca picadas, ajo o una pizca de ají molido.
- Por último, hay que evitar trabajar excesivamente la masa. Cuanto menos se manipule después de incorporar la harina, más tiernas quedarán las pepas una vez horneadas.