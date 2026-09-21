Pepas de tomate: la receta fácil y original para preparar unas galletitas saladas irresistibles

Las galletitas saladas son una excelente alternativa para salir de las opciones tradicionales y preparar algo rico sin demasiadas complicaciones.

Con ingredientes sencillos y una elaboración rápida, las pepas de tomate resultan perfectas tanto para una picada como para comer entre horas como snack.

Además, se destacan porque combinan una masa tierna y ligeramente crocante con un centro sabroso.

Controlar la humedad del relleno y respetar el tiempo de frío son dos claves para conseguir una buena textura.

Receta de pepas de tomate





Ingredientes para la masa

200 gramos de harina 0000.

100 gramos de manteca.

1 huevo.

50 gramos de queso rallado.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

Pimienta a gusto.

Orégano o provenzal, opcional.





Ingredientes para el centro

2 tomates maduros.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 pizca de sal.

Orégano, albahaca o provenzal a gusto.

1 cucharadita de azúcar, opcional para reducir la acidez.

Harina, manteca, huevo, queso y tomates son algunos de los ingredientes necesarios para preparar esta opción casera.

Paso a paso de la preparación





Primero, colocar los tomates cortados en pequeños cubos dentro de una sartén junto con el aceite de oliva y una pizca de sal.

Cocinar a fuego bajo hasta que pierdan buena parte de su líquido y se forme una preparación espesa. Condimentar a gusto y dejar enfriar completamente.

Para preparar la masa, colocar en un recipiente la harina, el polvo de hornear, la sal y el queso rallado. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una textura similar a un arenado.

Agregar el huevo y unir todos los ingredientes sin amasar demasiado, hasta conseguir una masa homogénea.

Envolverla y llevarla a la heladera durante aproximadamente 20 minutos para que tome consistencia.

Una vez transcurrido el tiempo, formar pequeñas bolitas y distribuirlas sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.

Presionar suavemente el centro de cada una con el dedo para conseguir la característica forma de las pepas.

Colocar una pequeña cantidad de la preparación de tomate en cada hueco y cocinar en horno precalentado a 180 grados durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retirar, dejar entibiar y servir.

La masa debe dividirse en pequeñas porciones y realizar un hueco en el centro antes de incorporar el relleno.

Consejos para que las pepas queden perfectas