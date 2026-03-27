Perfecta para la merienda: receta de pastafrola de membrillo fácil, liviana y con 6 ingredientes

La pastafrola de membrillo es uno de los clásicos indiscutidos de la repostería casera y una de las opciones más elegidas en panaderías para acompañar la merienda. Sin embargo, prepararla en casa no solo resulta más económico, sino también sencillo y práctico, incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina.

En esta oportunidad, la receta propone una variante más accesible: reemplazar la manteca por aceite. Este cambio no solo abarata costos, sino que además facilita la preparación, ya que el aceite es un ingrediente que suele estar siempre disponible en cualquier hogar. Lejos de afectar el resultado, esta versión logra una textura más liviana, ideal para quienes buscan una opción menos pesada.

Receta: cómo hacer una pastafrola de membrillo fácil, liviana y en pocos pasos

Ingredientes para la masa:

100 gramos de azúcar.

80 mililitros de aceite.

Esencia de vainilla.

2 huevos.

350 gramos de harina leudante.

Para el relleno:

400 gramos de dulce de membrillo.

Esta receta de pastafrola de membrillo es ideal para acompañar una tarde de mates o bien para servir como postre junto a un café.

Para comenzar, en un bol se deben mezclar los huevos junto con el azúcar, el aceite y unas gotas de esencia de vainilla. Es importante integrar bien los ingredientes líquidos hasta obtener una preparación homogénea. Luego, se incorpora la harina leudante de a poco, mezclando hasta formar una masa suave y fácil de manipular. No es necesario amasar en exceso, solo unir los ingredientes hasta que no queden restos secos. Una vez lista la masa, se divide en dos partes: aproximadamente dos tercios para la base y un tercio para el enrejado superior. Con la porción más grande, se cubre una tartera previamente engrasada, presionando con las manos para darle forma. Para el relleno, se debe ablandar el dulce de membrillo con un tenedor. Si está muy firme, se puede agregar una pequeña cantidad de agua caliente o licor para facilitar el proceso. Luego, se distribuye de manera uniforme sobre la base de masa. Con el resto de la masa, se forman tiras que se colocan sobre el dulce, creando el clásico enrejado característico de la pastafrola. Antes de llevar al horno, se puede espolvorear un poco de azúcar por encima para lograr un acabado más dorado. La cocción se realiza en horno precalentado a 170 grados durante 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté levemente dorada.

Tips para mejorar la receta