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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMO

Pizza con masa de tarta y bordes rellenos de queso: una explosión de sabor

Una alternativa ideal para salir de la pizza de siempre, con pocos ingredientes y una preparación rápida y sencilla.

MCabrera
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La pizza es una opción sencilla y fácil de preparar que nunca falla. Para quienes ya se cansaron de la receta de siempre y buscan probar algo diferente, la versión con masa de tarta es una alternativa ideal.

La propuesta combina una base crocante con un borde relleno y sabroso, sin necesidad de preparar una masa con levadura. Una buena variante para resolver una comida rica en poco tiempo.

La preparación lleva pocos pasos y no requiere demasiada experiencia en la cocina. Con algunos ingredientes y ganas de innovar, se puede tener una pizza casera diferente y lista para disfrutar.

¿Cómo hacer pizza con masa de tarta y bordes rellenos?

Para preparar esta pizza no hace falta amasar ni esperar que la masa leve. La clave está en armar primero el borde con queso, sellarlo bien y después sumar la salsa y la cubierta.

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta, hojaldrada o criolla.
  • Bastones de muzzarella, queso cremoso, provolone o el queso que prefieras para el borde.
  • Salsa de tomate espesa.
  • Muzzarella para la cubierta.
  • Orégano.

Los ingredientes que quieras sumar: jamón, aceitunas, tomate, morrón, etc.

La preparación lleva pocos pasos y no requiere demasiada experiencia en la cocina. Con algunos ingredientes y ganas de innovar, se puede tener una pizza casera diferente y lista para disfrutar.¿Cómo hacer pizza con masa de tarta y bordes rellenos?Para preparar esta pizza no hace falta amasar ni esperar que la masa leve. La clave está en armar primero el borde con queso, sellarlo bien y después sumar la salsa y la cubierta.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Ingredientes1 tapa de tarta, hojaldrada o criolla.Bastones de muzzarella, queso cremoso, provolone o el queso que prefieras para el borde.Salsa de tomate espesa.Muzzarella para la cubierta.Orégano.Los ingredientes que quieras sumar: jamón, aceitunas, tomate, morrón, etc.La pizza con masa de tarta es una opción muy sencilla, que se prepara en minutos (Imagen ilustrativa).
La pizza con masa de tarta es una opción muy sencilla, que se prepara en minutos (Imagen ilustrativa).

Paso a paso para preparar la mejor pizza con masa de tarta

  1. Preparar la base: colocá la tapa de tarta sobre una pizzera o asadera con un poco de aceite. Dejá unos centímetros de masa por fuera del borde para poder cerrarla después.
  2. Rellenar el borde: acomodá los bastones de queso alrededor de toda la masa, dejando un pequeño espacio entre el relleno y el extremo.
  3. Cerrar bien: llevá la masa sobrante hacia adentro, cubrí el queso y presioná con los dedos para que quede bien sellada.
  4. Pinchar el centro: con un tenedor, hacé algunos pequeños agujeros en la parte central de la masa. Esto ayuda a evitar que se infle durante la cocción.
  5. Dar una primera cocción: con el horno ya caliente a unos 200-220 grados, cociná la base durante 4 a 6 minutos, hasta que empiece a tomar firmeza.
  6. Completar la pizza: retirala del horno y agregá la salsa, la muzzarella y los ingredientes elegidos. Volvé a cocinarla hasta que el queso esté bien derretido y la masa quede dorada.

Tres opciones para cambiar el relleno del borde

El queso solo ya funciona, pero también se pueden probar otras combinaciones:

  • Queso y jamón: envolvé los bastones de queso con tiras de jamón cocido antes de colocarlos en el borde.
  • Ajo y hierbas: mezclá queso crema con ajo picado, orégano y un poco de aceite de oliva. Podés distribuirlo con una cuchara o manga pastelera.
  • Cheddar y verdeo: combiná cheddar rallado o en bastones con la parte verde de la cebolla de verdeo cortada bien fina.


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