Pizza con masa de tarta y bordes rellenos de queso: una explosión de sabor

La pizza es una opción sencilla y fácil de preparar que nunca falla. Para quienes ya se cansaron de la receta de siempre y buscan probar algo diferente, la versión con masa de tarta es una alternativa ideal.

La propuesta combina una base crocante con un borde relleno y sabroso, sin necesidad de preparar una masa con levadura. Una buena variante para resolver una comida rica en poco tiempo.

La preparación lleva pocos pasos y no requiere demasiada experiencia en la cocina. Con algunos ingredientes y ganas de innovar, se puede tener una pizza casera diferente y lista para disfrutar.

¿Cómo hacer pizza con masa de tarta y bordes rellenos?

Para preparar esta pizza no hace falta amasar ni esperar que la masa leve. La clave está en armar primero el borde con queso, sellarlo bien y después sumar la salsa y la cubierta.

Ingredientes

1 tapa de tarta, hojaldrada o criolla.

Bastones de muzzarella, queso cremoso, provolone o el queso que prefieras para el borde.

Salsa de tomate espesa.

Muzzarella para la cubierta.

Orégano.

Los ingredientes que quieras sumar: jamón, aceitunas, tomate, morrón, etc.

La pizza con masa de tarta es una opción muy sencilla, que se prepara en minutos (Imagen ilustrativa).

Paso a paso para preparar la mejor pizza con masa de tarta





Preparar la base: colocá la tapa de tarta sobre una pizzera o asadera con un poco de aceite. Dejá unos centímetros de masa por fuera del borde para poder cerrarla después. Rellenar el borde: acomodá los bastones de queso alrededor de toda la masa, dejando un pequeño espacio entre el relleno y el extremo. Cerrar bien: llevá la masa sobrante hacia adentro, cubrí el queso y presioná con los dedos para que quede bien sellada. Pinchar el centro: con un tenedor, hacé algunos pequeños agujeros en la parte central de la masa. Esto ayuda a evitar que se infle durante la cocción. Dar una primera cocción: con el horno ya caliente a unos 200-220 grados, cociná la base durante 4 a 6 minutos, hasta que empiece a tomar firmeza. Completar la pizza: retirala del horno y agregá la salsa, la muzzarella y los ingredientes elegidos. Volvé a cocinarla hasta que el queso esté bien derretido y la masa quede dorada.

Tres opciones para cambiar el relleno del borde

El queso solo ya funciona, pero también se pueden probar otras combinaciones:

Queso y jamón : envolvé los bastones de queso con tiras de jamón cocido antes de colocarlos en el borde.

: envolvé los bastones de queso con tiras de jamón cocido antes de colocarlos en el borde. Ajo y hierbas : mezclá queso crema con ajo picado, orégano y un poco de aceite de oliva. Podés distribuirlo con una cuchara o manga pastelera.

: mezclá queso crema con ajo picado, orégano y un poco de aceite de oliva. Podés distribuirlo con una cuchara o manga pastelera. Cheddar y verdeo: combiná cheddar rallado o en bastones con la parte verde de la cebolla de verdeo cortada bien fina.



