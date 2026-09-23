Pizza con masa de tarta y bordes rellenos de queso: una explosión de sabor
Una alternativa ideal para salir de la pizza de siempre, con pocos ingredientes y una preparación rápida y sencilla.
La pizza es una opción sencilla y fácil de preparar que nunca falla. Para quienes ya se cansaron de la receta de siempre y buscan probar algo diferente, la versión con masa de tarta es una alternativa ideal.
La propuesta combina una base crocante con un borde relleno y sabroso, sin necesidad de preparar una masa con levadura. Una buena variante para resolver una comida rica en poco tiempo.
La preparación lleva pocos pasos y no requiere demasiada experiencia en la cocina. Con algunos ingredientes y ganas de innovar, se puede tener una pizza casera diferente y lista para disfrutar.
¿Cómo hacer pizza con masa de tarta y bordes rellenos?
Para preparar esta pizza no hace falta amasar ni esperar que la masa leve. La clave está en armar primero el borde con queso, sellarlo bien y después sumar la salsa y la cubierta.
Ingredientes
- 1 tapa de tarta, hojaldrada o criolla.
- Bastones de muzzarella, queso cremoso, provolone o el queso que prefieras para el borde.
- Salsa de tomate espesa.
- Muzzarella para la cubierta.
- Orégano.
Los ingredientes que quieras sumar: jamón, aceitunas, tomate, morrón, etc.
Paso a paso para preparar la mejor pizza con masa de tarta
- Preparar la base: colocá la tapa de tarta sobre una pizzera o asadera con un poco de aceite. Dejá unos centímetros de masa por fuera del borde para poder cerrarla después.
- Rellenar el borde: acomodá los bastones de queso alrededor de toda la masa, dejando un pequeño espacio entre el relleno y el extremo.
- Cerrar bien: llevá la masa sobrante hacia adentro, cubrí el queso y presioná con los dedos para que quede bien sellada.
- Pinchar el centro: con un tenedor, hacé algunos pequeños agujeros en la parte central de la masa. Esto ayuda a evitar que se infle durante la cocción.
- Dar una primera cocción: con el horno ya caliente a unos 200-220 grados, cociná la base durante 4 a 6 minutos, hasta que empiece a tomar firmeza.
- Completar la pizza: retirala del horno y agregá la salsa, la muzzarella y los ingredientes elegidos. Volvé a cocinarla hasta que el queso esté bien derretido y la masa quede dorada.
Tres opciones para cambiar el relleno del borde
El queso solo ya funciona, pero también se pueden probar otras combinaciones:
- Queso y jamón: envolvé los bastones de queso con tiras de jamón cocido antes de colocarlos en el borde.
- Ajo y hierbas: mezclá queso crema con ajo picado, orégano y un poco de aceite de oliva. Podés distribuirlo con una cuchara o manga pastelera.
- Cheddar y verdeo: combiná cheddar rallado o en bastones con la parte verde de la cebolla de verdeo cortada bien fina.