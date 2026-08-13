Pizza de pan francés: la receta sin masa que arrasa en minutos

La pizza de pan francés se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren comer algo casero sin perder horas en la cocina. No requiere masa, no exige fermentación ni ingredientes especiales: alcanza con una baguette y lo que sobre en la heladera.

La preparación combina la textura crocante del pan tostado con el clásico combo de salsa, mozzarella y pepperoni. El resultado es una versión rápida y rendidora, pensada para compartir en familia o resolver una cena de improviso.

Ingredientes para 4 porciones

Para preparar esta pizza de pan francés se necesitan pocos elementos, la mayoría habituales en cualquier alacena:

1 baguette francesa

4 cucharadas de mantequilla derretida

2 dientes de ajo picados

1 taza de salsa marinara o de pizza

1 ½ tazas de queso mozzarella rallado

Rodajas de pepperoni

2 cucharadas de queso parmesano recién rallado

Escamas de pimiento rojo triturado

Albahaca fresca picada, para decorar

La pizza de pan francés se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren comer algo casero sin perder horas en la cocina.

Paso a paso para lograr una pizza en pan francés perfecta

El primer movimiento es precalentar el horno a 205 grados. Mientras tanto, se corta la baguette a lo largo en dos mitades iguales, dejando expuesta toda la miga.

Se mezclan la mantequilla derretida y el ajo picado, y esa mezcla se unta sobre el corte del pan. Se lleva al horno durante 10 minutos, hasta lograr un tostado ligero en la superficie. Se retira y se extiende la salsa marinara sobre el pan ya tostado. Se agregan el queso mozzarella, las rodajas de pepperoni, el parmesano rallado y las escamas de pimiento rojo. Se vuelve a hornear 10 minutos más, hasta que el queso quede derretido y burbujeante. Se espolvorea con albahaca fresca picada antes de servir.

Una opción rápida para el día a día

Esta receta funciona como salvavidas en jornadas donde el tiempo no alcanza. En apenas 20 minutos de horno, entre los dos tiempos de cocción, la pizza está lista para llevar a la mesa.

Además, admite variaciones: se puede sumar jamón, aceitunas o verduras grilladas según el gusto de cada casa, sin alterar la base de la preparación.