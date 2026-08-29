Poco conocido, pero delicioso: el corte de carne con el que podés hacer de todo

A la hora de pensar el menú de todos los días, contar con un corte de carne que pueda adaptarse a distintas preparaciones puede ser una buena forma de organizar las comidas.

Este es el caso de un corte que todavía no es de los más populares, pero que puede utilizarse en numerosas preparaciones. Su textura permite cortarlo de distintas maneras y cocinarlo tanto en la plancha como al horno o a la parrilla. También puede incorporarse en platos clásicos como milanesas o empanadas.

Cuál es el corte de carne que sirve para hacer de todo

El corte en cuestión es el cuadril de cerdo, una pieza que se obtiene de la parte trasera del animal y que presenta características similares a las del cuadril vacuno.

Se trata de una carne magra, compacta y sin nervios, con una textura firme y un sabor suave que facilita su adaptación a distintas recetas. Además, puede pedirse entero o directamente cortado en bifes, dependiendo del uso que se le quiera dar.

Entre las principales preparaciones que se pueden realizar con cuadril de cerdo se encuentran:

Milanesas: cortado en bifes y rebozado de la forma tradicional.

cortado en bifes y rebozado de la forma tradicional. Relleno para empanadas: picado en trozos pequeños y combinado con cebolla, morrón y condimentos.

picado en trozos pequeños y combinado con cebolla, morrón y condimentos. Churrascos a la plancha: en bifes, con una cocción rápida y sencilla.

en bifes, con una cocción rápida y sencilla. Parrilla: puede prepararse entero o en porciones más gruesas.

puede prepararse entero o en porciones más gruesas. Preparaciones al horno: acompañado con papas, verduras o diferentes aderezos.

acompañado con papas, verduras o diferentes aderezos. Salteados: cortado en cubos y combinado con vegetales.





Su versatilidad permite utilizar una misma pieza para distintas comidas, algo que puede resultar práctico al momento de planificar el menú semanal. También puede marinarse previamente con distintas hierbas, mostaza, ajo o jugo de limón para darle un sabor diferente.

Con este corte de carne se pueden realizar múltiples recetas para el día a día.

¿Cómo conseguir cuadril de cerdo con descuento?

El precio promedio del kilo de cuadril de cerdo ronda actualmente los $9.000 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados.

Sin embargo, quienes utilicen Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, pueden acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el precio de referencia de un kilo podría quedar en aproximadamente $7.200 luego de aplicar el beneficio.

La promoción forma parte del esquema de descuentos que Cuenta DNI unificó para carnicerías, granjas y pescaderías dentro de la categoría "Comercios de cercanía". La propuesta está disponible de lunes a viernes y contempla un reintegro del 20%.

El beneficio tiene un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar ese máximo de reintegro mediante un descuento del 20%, se debe realizar una compra de $30.000.

Para acceder a la promoción, el pago debe realizarse utilizando Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI, con dinero disponible en la cuenta. No son válidos los pagos mediante transferencias, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, QR de Mercado Pago ni otras billeteras digitales.