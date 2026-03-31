Potaje de Vigilia: la receta deliciosa para esta Semana Santa

Llega el Viernes Santo y el desafío es el mismo: ¿Qué cocinamos que no tenga carne y sea barato? El Potaje de Vigilia es el campeón indiscutido de esta Semana Santa. Este guiso de garbanzos y pescado no solo cumple con la tradición, sino que es la mejor estrategia para cuidar el bolsillo.

Las legumbres rinden el triple que la carne y te dejan satisfecho por horas. Acá te pasamos la receta con los secretos de las abuelas y los mejores tips de ahorro para que te salga espectacular con lo que tenés en la alacena.

Ingredientes para que coman seis personas

Para este guiso rendidor y nutritivo necesitás:

Garbanzos: 2 frascos o latas (o 300g secos).

Pescado barato: 300g de merluza, gatuzo o palometa (opciones mucho más económicas que el bacalao).

Verdura: 1 manojo de espinacas frescas, 1 cebolla, 1 puerro y 1 pimiento verde.

Extras: 2 tomates, 2 huevos duros, caldo y condimentos (pimentón, comino y sal).

Este guiso de garbanzos y pescado es la mejor estrategia para cuidar el bolsillo.

Paso a paso: el truco para que salga bien espeso

La clave de un buen potaje es que el caldo no parezca una sopa aguada. Seguí este procedimiento:

El sofrito: Picá la cebolla, el puerro y el pimiento. Cocinalos con aceite y sumá el tomate rallado con una cucharada de pimentón. El secreto del espesor: Antes de seguir, agarrá un puñado de los garbanzos ya cocidos y licualos o pisalos con un poco de caldo. Devolvé esa pasta a la olla; eso le va a dar una cremosidad única al guiso. El pescado: Cuando el caldo rompa el hervor, tirá los trozos de pescado y las espinacas. Cociná 5 minutos a fuego medio. Final de fiesta: Sumá los garbanzos restantes y los huevos duros. Mezclá moviendo la olla desde las manijas para que el pescado no se deshaga.

Cómo cocinar garbanzos secos sin fallar

Si vas a usar garbanzos secos para ahorrar todavía más, recordá el truco del bicarbonato: agregá una pizca al agua del remojo (mínimo 12 horas) para que la piel quede tierna.

Dato vital: Los garbanzos siempre se tiran cuando el agua ya está caliente. Si el agua está fría, la legumbre se "encalla" y te va a quedar dura como una piedra por más que la cocines tres horas.

Por qué las legumbres son el mejor aliado del bolsillo

En esta Semana Santa de 2026, donde el pescado fresco está por las nubes, los garbanzos son la solución. Aportan la misma proteína que la carne pero a una fracción del costo. Además, este plato es ideal para comerlo "reposado": si lo hacés de un día para el otro, los sabores se asientan y rinde mucho más.