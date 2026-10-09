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Qué cocinar el Día de la Madre: 3 platos infalibles que rinden para toda la familia
Ideas fáciles y rendidoras para cocinar el Día de la Madre sin complicaciones. Ingredientes simples que permiten lucirse en la mesa familiar.
El Día de la Madre se celebrará el 18 de octubre y, como cae en domingo, el día queda libre para cocinar sin apuro.
Hay opciones para todos los gustos: un plato cremoso, un guiso reconfortante y un clásico de las reuniones familiares. Todos se pueden servir tanto al mediodía como a la noche.
Recetas infalibles para el Día de la Madre
Risotto de champiñones, el plato que parece de restaurante y sale de una sola sartén
Ingredientes
- 1 taza de arroz.
- 1 litro de caldo de verduras.
- 200 gramos de champiñones frescos.
- 1 cebolla pequeña.
- 2 dientes de ajo.
- ½ taza de vino blanco.
- 50 gramos de queso parmesano rallado.
- 2 cucharadas de manteca.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Perejil fresco para decorar.
Paso a paso
- En una sartén grande, calentá aceite de oliva y sofreí la cebolla y el ajo picados finitos hasta que estén transparentes.
- Agregá los champiñones en láminas y salteá hasta que se doren.
- Sumá el arroz y revolvé un par de minutos.
- Añadí el vino blanco y dejá evaporar el alcohol, removiendo suavemente.
- Vertí el caldo caliente de a una taza por vez, revolviendo sin parar hasta que el arroz absorba el líquido. Repetí hasta que esté cocido, unos 18 a 20 minutos.
- Retirá del fuego y sumá la manteca y el parmesano. Mezclá hasta que quede cremoso.
- Serví caliente y decorá con perejil picado.
Estofado de pollo y verduras, el guiso reconfortante que se cocina a fuego lento y rinde para toda la familia
Ingredientes
- 4 piezas de pollo (muslos o pechugas).
- 2 zanahorias en rodajas.
- 2 papas peladas y en cubos.
- 1 cebolla picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 tazas de caldo de pollo.
- 1 cucharadita de tomillo.
- Sal y pimienta.
Paso a paso
- Sellá las piezas de pollo en una olla grande con un poco de aceite hasta que se doren por todos lados.
- Retirá el pollo y reservalo.
- En la misma olla, salteá la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.
- Agregá las zanahorias y las papas y cociná unos minutos.
- Volvé a poner el pollo en la olla y volcá el caldo.
- Sumá el tomillo, la sal y la pimienta.
- Llevá a hervor, bajá el fuego y cociná lento hasta que las verduras estén tiernas y el pollo, cocido.
Lasaña con bechamel, el clásico de las reuniones familiares
Ingredientes para el relleno
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 taza de cebolla finamente picada.
- 2 cucharadas de ajo picado.
- 1 taza de apio picado.
- 1 taza de zanahoria en cubos pequeños.
- 1 taza de tomate en cubos pequeños.
- 500 gramos de carne picada.
- ½ taza de puré de tomate.
- ½ taza de vino tinto.
- 1 cucharadita de tomillo.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 hoja de laurel.
- Sal y pimienta.
Ingredientes para la bechamel
- 2 cucharadas de manteca.
- 3 cucharadas de harina.
- 1½ tazas de leche.
- ½ cucharadita de pimienta blanca.
- Sal.
- Nuez moscada.
Ingredientes para el armado
- Pasta para lasaña.
- Queso rallado para gratinar (opcional).
Paso a paso
- Para el relleno, calentá el aceite de oliva en una sartén a temperatura media y sumá la cebolla. Después agregá la zanahoria, el apio, el tomate, el ajo y la carne.
- Incorporá el vino tinto, el puré de tomate, el tomillo, el orégano y el laurel. Condimentá con sal y pimienta y cociná 20 minutos, hasta que se evapore el líquido. Retirá el laurel y reservá.
- Para la bechamel, derretí la manteca a fuego medio, agregá la harina y cociná un par de minutos, sin que tome color.
- Sumá la leche de a poco, sin dejar de revolver, y condimentá con pimienta blanca, sal y nuez moscada. Cociná 5 minutos, hasta que espese, y reservá.
- Herví la pasta en agua con sal durante 5 minutos y escurrila.
- Precalentá el horno a 180 grados. En una fuente aceitada, armá una capa de pasta, otra de relleno de carne y otra de bechamel. Repetí hasta usar todo.
- Terminá con bechamel y, si querés, queso rallado por encima. Horneá 20 minutos, hasta que se dore.