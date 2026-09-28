MUY RICOS
Receta de buñuelos de espinaca y queso al horno: fáciles y con pocos ingredientes
La espinaca es una de las verduras que se consiguen con facilidad en esta época, por lo que es ideal para prepararla en buñuelos y acompañar cualquier comida del día.
Esta receta de buñuelos de espinaca al horno combina pocos ingredientes y permite incorporar verduras de una manera práctica y deliciosa para toda la familia.
La preparación también resulta versátil: pueden servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal junto con una ensalada, arroz o alguna guarnición. Al cocinarse en el horno, además, son una alternativa más liviana que los tradicionales buñuelos fritos.
Paso a paso para hacer buñuelos de espinaca
Ingredientes
- 200 gramos de espinaca (1 atado).
- 1 huevo.
- 70 gramos de queso parmesano.
- 200 gramos de harina leudante.
- 1 cucharada de cebolla en polvo.
- 1 cucharadita de ajo en polvo.
- 1 pizca de sal.
Preparación
- Lavá muy bien las hojas de espinaca y retirales los tallos más duros. Colocalas en la procesadora en tandas para facilitar el trabajo.
- Sumá el huevo y procesá mientras incorporás el resto de las hojas de a poco. La idea es conseguir una preparación uniforme, sin grandes trozos de verdura.
- Agregá el queso parmesano cortado en trozos. También podés utilizarlo previamente rallado y añadirlo más adelante.
- Condimentá la mezcla con la cebolla en polvo, el ajo en polvo y la sal. Procesá nuevamente hasta integrar.
- Incorporá la harina leudante de forma gradual, sin dejar de mezclar, hasta conseguir una masa espesa y húmeda que pueda tomarse con una cuchara.
- Aceitá ligeramente una fuente para horno y colocá pequeñas porciones de la preparación, dejando espacio entre cada buñuelo para que puedan cocinarse de manera pareja.
- Llevá la bandeja a un horno precalentado a temperatura alta y cociná durante aproximadamente 15 minutos.
- Cuando los buñuelos estén dorados por fuera y firmes, retiralos del horno y dejalos reposar unos minutos antes de servir.