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Lunes, 28 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MUY RICOS

Receta de buñuelos de espinaca y queso al horno: fáciles y con pocos ingredientes

La espinaca es una de las verduras que se consiguen con facilidad en esta época, por lo que es ideal para prepararla en buñuelos y acompañar cualquier comida del día.

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Esta receta de buñuelos de espinaca al horno combina pocos ingredientes y permite incorporar verduras de una manera práctica y deliciosa para toda la familia.

La preparación también resulta versátil: pueden servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal junto con una ensalada, arroz o alguna guarnición. Al cocinarse en el horno, además, son una alternativa más liviana que los tradicionales buñuelos fritos. 

Paso a paso para hacer buñuelos de espinaca

Ingredientes

  • 200 gramos de espinaca (1 atado).
  • 1 huevo.
  • 70 gramos de queso parmesano.
  • 200 gramos de harina leudante.
  • 1 cucharada de cebolla en polvo.
  • 1 cucharadita de ajo en polvo.
  • 1 pizca de sal.
Los buñuelos de espinaca se pueden disfrutar solos o como acompañamiento de otras comidas o en picadas.&nbsp;
Los buñuelos de espinaca se pueden disfrutar solos o como acompañamiento de otras comidas o en picadas. 

Preparación

  • Lavá muy bien las hojas de espinaca y retirales los tallos más duros. Colocalas en la procesadora en tandas para facilitar el trabajo.
  • Sumá el huevo y procesá mientras incorporás el resto de las hojas de a poco. La idea es conseguir una preparación uniforme, sin grandes trozos de verdura.
  • Agregá el queso parmesano cortado en trozos. También podés utilizarlo previamente rallado y añadirlo más adelante.
  • Condimentá la mezcla con la cebolla en polvo, el ajo en polvo y la sal. Procesá nuevamente hasta integrar.
  • Incorporá la harina leudante de forma gradual, sin dejar de mezclar, hasta conseguir una masa espesa y húmeda que pueda tomarse con una cuchara.
  • Aceitá ligeramente una fuente para horno y colocá pequeñas porciones de la preparación, dejando espacio entre cada buñuelo para que puedan cocinarse de manera pareja.
  • Llevá la bandeja a un horno precalentado a temperatura alta y cociná durante aproximadamente 15 minutos.
  • Cuando los buñuelos estén dorados por fuera y firmes, retiralos del horno y dejalos reposar unos minutos antes de servir.
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