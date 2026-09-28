Receta de buñuelos de espinaca y queso al horno: fáciles y con pocos ingredientes

Esta receta de buñuelos de espinaca al horno combina pocos ingredientes y permite incorporar verduras de una manera práctica y deliciosa para toda la familia.

La preparación también resulta versátil: pueden servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal junto con una ensalada, arroz o alguna guarnición. Al cocinarse en el horno, además, son una alternativa más liviana que los tradicionales buñuelos fritos.

Paso a paso para hacer buñuelos de espinaca





Ingredientes

200 gramos de espinaca (1 atado).

1 huevo.

70 gramos de queso parmesano.

200 gramos de harina leudante.

1 cucharada de cebolla en polvo.

1 cucharadita de ajo en polvo.

1 pizca de sal.

Los buñuelos de espinaca se pueden disfrutar solos o como acompañamiento de otras comidas o en picadas.

Preparación