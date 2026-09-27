Receta de Cordon bleu, la milanesa rellena francesa que se prepara en pocos pasos

La milanesa es uno de esos platos que nunca pasan de moda y que permiten jugar con distintos ingredientes para renovar el menú. Aunque la versión argentina tiene un lugar especial en la mesa, en otros países existen preparaciones similares que sorprenden por sus combinaciones y formas de cocción.

Una de ellas es el "Cordon bleu", una receta tradicional de la cocina francesa que lleva carne rellena con jamón y queso, luego se empana y se cocina hasta conseguir una cobertura dorada y crocante. Es una alternativa sencilla para preparar en casa y darle un giro diferente a un clásico que ya forma parte de la cocina cotidiana.

Receta de "Cordon bleu" la milanesa francesa que sorprenderá a tus invitados





Receta de "Cordon bleu" la milanesa francesa que sorprenderá a tus invitados

Ingredientes

4 filetes de pechuga de pollo

4 fetas de jamón cocido

4 fetas de queso

2 huevos

1/2 taza de harina

1 taza de pan rallado

Sal y pimienta, a gusto

Aceite, cantidad necesaria



Preparación



-Colocar cada filete de pechuga entre dos hojas de papel film y golpearlo suavemente con un mazo de cocina hasta que quede más fino y parejo. La idea es que tenga un grosor suficiente para poder rellenarlo y doblarlo sin que se rompa.

-Retirar el papel film y condimentar los filetes con sal y pimienta de ambos lados. No hace falta agregar demasiada sal, ya que el jamón y el queso también aportan sabor a la preparación.

-Colocar una feta de jamón cocido y otra de queso en el centro de cada "milanesa". Dejar un pequeño margen libre alrededor de los bordes para poder cerrar bien la carne y evitar que el queso se escape durante la cocción.

-Doblar cada filete por la mitad, cubriendo por completo el jamón y el queso. Presionar suavemente los bordes para que queden bien unidos. Si es necesario, se pueden utilizar palillos para asegurar el cierre y retirarlos antes de servir.

-Preparar tres recipientes: uno con la harina, otro con los huevos previamente batidos y un tercero con el pan rallado. Pasar cada pieza primero por harina, cubriendo toda la superficie, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado. Presionar ligeramente con las manos para que el empanado quede bien adherido.

-Calentar una cantidad suficiente de aceite en una sartén a fuego medio. Cuando esté caliente, incorporar los Cordon bleu con cuidado y cocinarlos durante varios minutos de cada lado, hasta que el empanado quede dorado y crocante. Es importante mantener el fuego moderado para que el pollo pueda cocinarse por dentro sin que la cobertura se queme.

-Antes de retirarlos, comprobar que el pollo esté completamente cocido en el centro. Si los filetes son gruesos, se puede bajar un poco el fuego y prolongar la cocción para que se hagan de manera pareja.

-Retirarlos de la sartén y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Dejar reposar unos minutos y servir calientes, cuando el queso del interior todavía esté fundido.