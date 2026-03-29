Receta de Croziflette: la deliciosa pasta gratinada al estilo de los Alpes franceses que se hace en 30 minutos

La croziflette es un plato típico de la cocina francesa que combina una pasta corta, queso y crema todo gratinado al horno hasta lograr una textura bien suave por dentro y dorada por arriba. Es una receta simple de preparar y se hace en 30 minutos, ideal para los que no desean pasar mucho tiempo en la cocina.

¿Cómo preparar el croziflette y sorprender a tus invitados en la reunión?





¿Cómo preparar el croziflette y sorprender a tus invitados en la reunión?

El plato es una adaptación moderna de la clásica tartiflette, originaria de la región de Saboya, en los Alpes franceses. Mientras que la versión tradicional se hacía con papas, esta variante reemplaza ese ingrediente por los crozets, una pasta típica de la zona elaborada con harina de trigo o de sarraceno.

Surgió como una forma de aprovechar productos locales y ofrecer una alternativa igual de reconfortante, manteniendo el espíritu de las comidas de montaña: simples, abundantes y perfectas para los días fríos.

Ingredientes:

300 g de pasta corta (tipo moñitos, coditos o penne)

150 g de panceta o bacon

1 cebolla grande

200 ml de crema de leche

1 queso cremoso (puede ser el brie también)

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de aceite o manteca





Paso a paso:

1. Herví la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Colala y reservá.

2. En una sartén con un poco de aceite o manteca, dorá la panceta hasta que esté crocante. Sumá la cebolla picada y cociná a fuego medio hasta que quede transparente y apenas dorada.

3. Incorporá la pasta a la sartén, mezclá bien y agregá la crema de leche. Salpimentá a gusto y dejá que todo se integre unos minutos.

4. Pasá la preparación a una fuente para horno y colocá el queso cortado por encima.

5. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté bien derretido y la superficie dorada. Retirá, dejá reposar unos minutos y serví bien caliente.