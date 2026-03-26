Receta de enchiladas: Cómo preparar los famosos canelones mexicanos en 30 minutos

Las enchiladas son una receta tradicional de México que combina tortillas rellenas con ingredientes jugosos y una salsa llena de sabor. Su forma recuerda a los canelones, pero con ese toque característico latino que las hace irresistibles.

¿Cómo preparar las enchiladas mexicanas en 30 minutos?

¿Cómo preparar las enchiladas mexicanas en 30 minutos?

Ingredientes:

8 tortillas de maíz

400 g de pollo cocido y desmenuzado (podés usar carne, cerdo o verduras si preferís)

150 g de queso rallado (muzzarella, fresco o el que te guste)

1 taza de salsa roja (puede ser comprada o casera)

1/2 cebolla picada

1 diente de ajo picado

Aceite para cocinar

Sal y pimienta al gusto

Crema, cilantro fresco y rodajas de palta para decorar





Preparación paso a paso: