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Receta de enchiladas: Cómo preparar los famosos canelones mexicanos en 30 minutos
Se rellenan con pollo, carne o verduras, se bañan en salsa roja y van al horno con queso hasta gratinar. Fáciles, jugosas y listas en 30 minutos.
Las enchiladas son una receta tradicional de México que combina tortillas rellenas con ingredientes jugosos y una salsa llena de sabor. Su forma recuerda a los canelones, pero con ese toque característico latino que las hace irresistibles.
¿Cómo preparar las enchiladas mexicanas en 30 minutos?
Ingredientes:
- 8 tortillas de maíz
- 400 g de pollo cocido y desmenuzado (podés usar carne, cerdo o verduras si preferís)
- 150 g de queso rallado (muzzarella, fresco o el que te guste)
- 1 taza de salsa roja (puede ser comprada o casera)
- 1/2 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- Aceite para cocinar
- Sal y pimienta al gusto
- Crema, cilantro fresco y rodajas de palta para decorar
Preparación paso a paso:
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá levemente una fuente para horno con un poco de aceite o manteca. Esto evita que las enchiladas se peguen.
- En una sartén mediana, calentá un chorrito de aceite y salteá la cebolla picada hasta que esté transparente. Agregá el ajo y cociná 1 minuto más hasta que se desprenda el aroma. Incorporá el pollo desmenuzado, mezclá bien y sazoná con sal y pimienta al gusto. Cociná 2 o 3 minutos para que los sabores se integren.
- Pasá cada tortilla por la sartén caliente unos segundos por cada lado, o envolvelas en un paño húmedo y calentá en el microondas 20 o 30 segundos. Esto las hace más flexibles y evita que se rompan al enrollarlas.
- Colocá un poco del relleno de pollo y un poco de queso rallado en el centro de cada tortilla. Enrollá con cuidado y apoyá las enchiladas en la fuente con la abertura hacia abajo para que no se abran durante el horneado.
- Cubrí las enchiladas con la salsa roja, asegurándote de que queden bien bañadas. Pueden agregarle salsa picante si les gusta. Espolvoreá el resto del queso rallado encima para que gratine en el horno.
- Llevá la fuente al horno durante 15 o 20 minutos, o hasta que el queso se derrita, la salsa burbujee y los bocadillos estén bien calientes.
- Retirá del horno y dejá reposar 2 minutos. Serví las enchiladas, agregando crema, cilantro fresco picado y rodajas de palta al gusto.