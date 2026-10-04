Receta de malfatis de ricota y espinaca: una opción distinta a los clásicos ñoquis

Los malfatis de ricota y espinaca son una alternativa a las pastas tradicionales, con una preparación sencilla que permite llevar a la mesa un plato casero, abundante y sabroso.

De origen italiano, esta receta se destaca por su textura suave y puede acompañarse con distintas salsas, según el gusto y la ocasión.

¿Cómo hacer unos ricos malfatis para degustar en familia?





¿Cómo hacer unos ricos malfatis para degustar en familia?

Además, los malfatis permiten aprovechar verduras disponibles en casa, una alternativa práctica para incorporarlas al menú y preparar en pocos minutos.

Ingredientes

500 gramos de ricota

300 gramos de espinaca

1 huevo

100 gramos de harina

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Salsa de tomate o la que prefieras, para acompañar

Preparación