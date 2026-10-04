DELICIA
Receta de malfatis de ricota y espinaca: una opción distinta a los clásicos ñoquis
Una receta italiana, suave y fácil de preparar, ideal para variar el menú con un plato casero, abundante y lleno de sabor.
Los malfatis de ricota y espinaca son una alternativa a las pastas tradicionales, con una preparación sencilla que permite llevar a la mesa un plato casero, abundante y sabroso.
De origen italiano, esta receta se destaca por su textura suave y puede acompañarse con distintas salsas, según el gusto y la ocasión.
¿Cómo hacer unos ricos malfatis para degustar en familia?
Además, los malfatis permiten aprovechar verduras disponibles en casa, una alternativa práctica para incorporarlas al menú y preparar en pocos minutos.
Ingredientes
- 500 gramos de ricota
- 300 gramos de espinaca
- 1 huevo
- 100 gramos de harina
- 50 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Salsa de tomate o la que prefieras, para acompañar
Preparación
- Lavar bien la espinaca, cocinarla durante unos minutos y escurrirla muy bien para retirar todo el exceso de agua. Luego, picarla finamente.
- Colocar la ricota en un recipiente y agregar la espinaca, el huevo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Incorporar la harina de a poco y mezclar hasta obtener una preparación húmeda pero que pueda manipularse con las manos. No conviene agregar demasiada harina para que queden suaves.
- Formar pequeñas porciones con las manos y pasarlas ligeramente por harina para evitar que se peguen.
- Hervir abundante agua con sal y cocinar los malfatis por tandas. Cuando suban a la superficie, dejarlos cocinar durante aproximadamente un minuto más y retirarlos con una espumadera.
- Servirlos calientes con la salsa elegida y terminar con queso rallado por encima.