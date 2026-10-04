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Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DELICIA

Receta de malfatis de ricota y espinaca: una opción distinta a los clásicos ñoquis

Una receta italiana, suave y fácil de preparar, ideal para variar el menú con un plato casero, abundante y lleno de sabor.

Candela Lederer
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Los malfatis de ricota y espinaca son una alternativa a las pastas tradicionales, con una preparación sencilla que permite llevar a la mesa un plato casero, abundante y sabroso.

De origen italiano, esta receta se destaca por su textura suave y puede acompañarse con distintas salsas, según el gusto y la ocasión.

¿Cómo hacer unos ricos malfatis para degustar en familia?

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 Además, los malfatis permiten aprovechar verduras disponibles en casa, una alternativa práctica para incorporarlas al menú y preparar en pocos minutos.

Ingredientes

  • 500 gramos de ricota
  • 300 gramos de espinaca
  • 1 huevo
  • 100 gramos de harina
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Salsa de tomate o la que prefieras, para acompañar

Preparación

  1. Lavar bien la espinaca, cocinarla durante unos minutos y escurrirla muy bien para retirar todo el exceso de agua. Luego, picarla finamente.
  2. Colocar la ricota en un recipiente y agregar la espinaca, el huevo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  3. Incorporar la harina de a poco y mezclar hasta obtener una preparación húmeda pero que pueda manipularse con las manos. No conviene agregar demasiada harina para que queden suaves.
  4. Formar pequeñas porciones con las manos y pasarlas ligeramente por harina para evitar que se peguen.
  5. Hervir abundante agua con sal y cocinar los malfatis por tandas. Cuando suban a la superficie, dejarlos cocinar durante aproximadamente un minuto más y retirarlos con una espumadera.
  6. Servirlos calientes con la salsa elegida y terminar con queso rallado por encima.
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