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Receta de ñoquis de calabaza rellenos, perfecta para sorprender a la familia este 29
La preparación combina la suavidad de la verdura con un relleno cremoso e ideal para renovar un clásico de la cocina casera.
Los ñoquis de calabaza son una alternativa casera para renovar el clásico plato del 29, con una masa suave y un relleno que sorprende.
Esta receta permite preparar una comida abundante y sabrosa para compartir en familia, con ingredientes sencillos y un procedimiento que puede hacerse fácilmente en casa.
¿Cómo preparar ñoquis de calabaza rellenos en pocos minutos?
Ingredientes
Para la masa:
- 500 gramos de calabaza
- 1 huevo
- 150 gramos de harina
- 50 gramos de queso rallado
- Sal, a gusto
- Nuez moscada, a gusto
Para el relleno:
- 150 gramos de queso cremoso o mozzarella
- 50 gramos de jamón cocido
- Pimienta, a gusto
Para la cocción:
- Agua, cantidad necesaria
- Sal, a gusto
Preparación
- Cocinar la calabaza hasta que esté tierna. Dejarla enfriar, retirar el exceso de líquido y hacer un puré bien seco.
- Colocar el puré en un recipiente y sumar el huevo, el queso rallado, la sal y la nuez moscada.
- Incorporar de a poco la harina y mezclar hasta obtener una masa suave que pueda manipularse sin que quede demasiado pegajosa.
- Tomar pequeñas porciones de masa, aplastarlas con las manos y colocar en el centro un cubito de queso y un poco de jamón.
- Cerrar cada porción con cuidado y formar los ñoquis, procurando que el relleno quede completamente cubierto.
- Llevar una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa hervor, incorporar los ñoquis de a poco.
- Cocinar hasta que los ñoquis suban a la superficie. Retirarlos con una espumadera y servirlos con la salsa que más te guste.