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Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Receta de ñoquis de calabaza rellenos, perfecta para sorprender a la familia este 29

La preparación combina la suavidad de la verdura con un relleno cremoso e ideal para renovar un clásico de la cocina casera.

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Los ñoquis de calabaza son una alternativa casera para renovar el clásico plato del 29, con una masa suave y un relleno que sorprende. 

Esta receta permite preparar una comida abundante y sabrosa para compartir en familia, con ingredientes sencillos y un procedimiento que puede hacerse fácilmente en casa. 

¿Cómo preparar ñoquis de calabaza rellenos en pocos minutos?

¿Cómo preparar ñoquis de calabaza rellenos en pocos minutos?
¿Cómo preparar ñoquis de calabaza rellenos en pocos minutos?

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 gramos de calabaza
  • 1 huevo
  • 150 gramos de harina
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal, a gusto
  • Nuez moscada, a gusto

Para el relleno:

  • 150 gramos de queso cremoso o mozzarella
  • 50 gramos de jamón cocido
  • Pimienta, a gusto

Para la cocción:

  • Agua, cantidad necesaria
  • Sal, a gusto

Preparación

  • Cocinar la calabaza hasta que esté tierna. Dejarla enfriar, retirar el exceso de líquido y hacer un puré bien seco.
  • Colocar el puré en un recipiente y sumar el huevo, el queso rallado, la sal y la nuez moscada.
  • Incorporar de a poco la harina y mezclar hasta obtener una masa suave que pueda manipularse sin que quede demasiado pegajosa.
  • Tomar pequeñas porciones de masa, aplastarlas con las manos y colocar en el centro un cubito de queso y un poco de jamón.
  • Cerrar cada porción con cuidado y formar los ñoquis, procurando que el relleno quede completamente cubierto.
  • Llevar una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa hervor, incorporar los ñoquis de a poco.
  • Cocinar hasta que los ñoquis suban a la superficie. Retirarlos con una espumadera y servirlos con la salsa que más te guste.
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