Receta de ñoquis de calabaza rellenos, perfecta para sorprender a la familia este 29

Los ñoquis de calabaza son una alternativa casera para renovar el clásico plato del 29, con una masa suave y un relleno que sorprende.

Esta receta permite preparar una comida abundante y sabrosa para compartir en familia, con ingredientes sencillos y un procedimiento que puede hacerse fácilmente en casa.

¿Cómo preparar ñoquis de calabaza rellenos en pocos minutos?

¿Cómo preparar ñoquis de calabaza rellenos en pocos minutos?

Ingredientes

Para la masa:

500 gramos de calabaza

1 huevo

150 gramos de harina

50 gramos de queso rallado

Sal, a gusto

Nuez moscada, a gusto

Para el relleno:

150 gramos de queso cremoso o mozzarella

50 gramos de jamón cocido

Pimienta, a gusto

Para la cocción:

Agua, cantidad necesaria

Sal, a gusto

Preparación