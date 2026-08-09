Receta de rolls de manzana y canela: un clásico irresistible, fácil y económico para la merienda

Cuando se busca una opción dulce para preparar en casa, los rolls de manzana y canela son una alternativa que combina una masa suave con un relleno dulce y aromático . La fruta y la canela aportan el sabor característico de esta preparación, mientras que el horneado deja una textura tierna por dentro y ligeramente dorada por fuera.

Además de ser una receta sencilla, son ideales para aprovechar manzanas que haya en casa y preparar algo diferente para la merienda. Con pocos ingredientes y un procedimiento fácil de seguir, se pueden obtener varias porciones para compartir con la familia o acompañar una taza de café, té o unos buenos mates.

Receta paso a paso para hacer unos deliciosos rolls de manzana

Receta paso a paso para hacer unos deliciosos rolls de manzana

Ingredientes:

Para la masa:

500 gramos de harina 0000

80 gramos de azúcar

10 gramos de levadura seca

1 huevo

200 ml de leche tibia

70 gramos de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal





Para el relleno:

3 manzanas

80 gramos de azúcar

40 gramos de manteca

1 cucharadita de canela

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de harina o almidón de maíz

50 gramos de nueces picadas (opcional)

50 gramos de pasas de uva (opcional)





Para pincelar:

1 huevo

1 cucharada de leche





Preparación

-Colocar la harina en un bowl y hacer un hueco en el centro. Incorporar el azúcar, la levadura seca, el huevo, la esencia de vainilla y la leche tibia. Mezclar desde el centro hacia los bordes hasta integrar los ingredientes.

-Agregar la manteca derretida y la pizca de sal. Amasar durante unos 8 a 10 minutos, hasta conseguir una masa suave, lisa y elástica. Un secreto importante es no sumar demasiada harina aunque la masa resulte algo pegajosa al principio, ya que si queda demasiado seca los rolls pueden perder su textura tierna.

-Formar un bollo y colocarlo en un recipiente ligeramente enmantecado. Cubrir con un repasador o film y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen. Si hace frío, se puede dejar dentro del horno apagado para proteger la masa de las corrientes de aire.

-Mientras la masa leva, pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en cubitos pequeños. Colocarlas en una sartén junto con la manteca, el azúcar, la canela y el jugo de limón. Cocinar a fuego medio durante 5 a 8 minutos, hasta que comiencen a ablandarse pero todavía conserven algo de textura.

-Incorporar la harina o el almidón de maíz y mezclar bien para espesar el relleno. Es fundamental dejar que la preparación se enfríe por completo antes de utilizarla, porque si se coloca caliente sobre la masa puede ablandarla demasiado y dificultar el armado.

-Una vez que la masa haya levado, desgasificarla suavemente y estirarla sobre una mesada enharinada hasta formar un rectángulo de aproximadamente 40 x 30 centímetros. Procurar que tenga un grosor parejo para que se cocinen de manera uniforme.

-Distribuir el relleno de manzana sobre toda la superficie, dejando unos 2 centímetros libres en uno de los bordes largos. En este punto se pueden sumar nueces picadas o pasas de uva. No conviene colocar demasiado relleno, porque puede hacer que se abran durante la cocción.

-Enrollar la masa desde uno de los lados largos, formando un cilindro firme pero sin presionar demasiado. Al llegar al borde que quedó libre, sellar suavemente la unión. Cortar porciones de aproximadamente 3 o 4 centímetros de ancho con un cuchillo bien afilado. También se puede utilizar hilo de cocina para obtener cortes más prolijos sin aplastar el rollo.

-Acomodarlos en una fuente previamente enmantecada, dejando un pequeño espacio entre cada uno. Cubrir y dejar reposar nuevamente durante 30 a 40 minutos. Este segundo levado es clave para conseguir una masa más aireada y tierna.

-Precalentar el horno a 180 °C. Batir el huevo con la cucharada de leche y pincelar suavemente la superficie. Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que estén dorados por encima y bien cocidos en la base.

-Si toman demasiado color antes de terminar la cocción, se pueden cubrir ligeramente con papel aluminio durante los últimos minutos. Una vez listos, retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir.

-Se pueden disfrutar tibios o a temperatura ambiente, solos o con azúcar impalpable por encima. Para una terminación más dulce, también es posible preparar un glasé sencillo con azúcar impalpable, unas gotas de jugo de limón y un poco de agua, y distribuirlo sobre los rolls una vez que estén fríos.