Receta de rotolo, el plato italiano con masa de panqueques que se prepara en pocos minutos

La cocina italiana ofrece muchas opciones para salir de los platos de siempre, como el rotolo, una preparación de masa fina, relleno sabroso y forma de espiral.

A diferencia de las pastas tradicionales, esta receta se puede preparar con masa de panqueques y rellenar con verduras, queso y otros ingredientes a gusto.

Cómo preparar unos ricos rotolos de verdura, el plato italiano ideal para salir de lo común





Cómo preparar unos ricos rotolos de verdura, el plato italiano ideal para salir de lo común

Ingredientes

Para la masa:

2 huevos

250 mililitros de leche

125 gramos de harina

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite

Para el relleno:

1 atado de acelga o espinaca

1 cebolla

1 zanahoria

200 gramos de ricota

100 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

1 cucharada de aceite

Para la salsa:

300 gramos de salsa de tomate

100 gramos de queso muzzarella

Preparación