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Domingo, 11 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
PROBALO

Receta de rotolo, el plato italiano con masa de panqueques que se prepara en pocos minutos

Con un relleno de verduras y queso, esta preparación se enrolla en forma de espiral y ofrece una alternativa original para disfrutar de un almuerzo diferente.

Candela Lederer
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La cocina italiana ofrece muchas opciones para salir de los platos de siempre, como el rotolo, una preparación de masa fina, relleno sabroso y forma de espiral.

A diferencia de las pastas tradicionales, esta receta se puede preparar con masa de panqueques y rellenar con verduras, queso y otros ingredientes a gusto. 

Cómo preparar unos ricos rotolos de verdura, el plato italiano ideal para salir de lo común

Cómo preparar unos ricos rotolos de verdura, el plato italiano ideal para salir de lo común

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Ingredientes

Para la masa:

  • 2 huevos

  • 250 mililitros de leche

  • 125 gramos de harina

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharada de aceite

Para el relleno:

  • 1 atado de acelga o espinaca

  • 1 cebolla

  • 1 zanahoria

  • 200 gramos de ricota

  • 100 gramos de queso rallado

  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

  • 1 cucharada de aceite

Para la salsa:

  • 300 gramos de salsa de tomate

  • 100 gramos de queso muzzarella

Preparación

  1. Colocar los huevos, la leche, la harina, la sal y el aceite en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación lisa, sin grumos. Dejar reposar durante unos 10 minutos.

  2. Calentar una sartén ligeramente aceitada y verter una porción de la mezcla. Cocinar de ambos lados hasta que estén firmes, sin dorarlos demasiado. Repetir hasta terminar la preparación.

  3. Lavar las hojas de acelga o espinaca y cocinarlas hasta que estén tiernas. Escurrirlas bien y picarlas.

  4. Por otro lado, cortar la cebolla y rallar la zanahoria, saltearlas con un poco de aceite y mezclarlas con las verduras.

  5. Incorporar la ricota y el queso rallado a la preparación. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

  6. Extender los panqueques y distribuir el relleno sobre cada uno, dejando libre uno de los bordes. Enrollarlos con cuidado y cortarlos en porciones para formar los rotolos.

  7. Colocar una capa de salsa de tomate en una fuente para horno y acomodarlos uno al lado del otro, con el relleno hacia arriba.

  8. Cubrir con el resto de la salsa y agregar la muzzarella. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la preparación esté bien caliente.

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