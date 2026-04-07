Receta de tarta Guinness: el postre con cerveza negra que es furor y se hace en pocos pasos
Con un sabor intenso y una textura húmeda, esta preparación combina lo dulce con el toque único de la cerveza negra en una versión fácil y tentadora para hacer en casa.
La tarta Guinness es una de esas recetas perfectas para los más golosos, que combina el sabor profundo de la cerveza negra con una textura húmeda y bien equilibrada.
Aunque suene inusual, es una preparación simple que no requiere demasiada técnica y se puede hacer en casa con ingredientes accesibles y en pocos pasos, ideal para quienes buscan un postre distinto sin pasar tanto tiempo en la cocina.
Ingredientes
- 250 ml de cerveza negra
- 250 gramos de manteca
- 75 gramos de cacao amargo en polvo
- 400 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 140 ml de crema de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 275 gramos de harina 0000
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
Paso a paso
-Primero, colocá la cerveza negra junto con la manteca en una olla y llevá a fuego bajo hasta que la manteca se derrita por completo. No hace falta que hierva, solo que todo se integre bien. Una vez listo, retiralo del fuego y sumá el cacao junto con el azúcar, mezclando hasta que no queden grumos y se forme una preparación oscura y homogénea.
-En otro recipiente, batí los huevos con la crema de leche y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla suave. Incorporá esta preparación líquida a la base anterior, integrando de a poco con movimientos envolventes para que todo quede bien unido sin perder aire.
-Por otro lado, tamizá la harina junto con el bicarbonato de sodio e incorporalos en dos o tres tandas a la mezcla principal. Hacelo de manera gradual, mezclando con suavidad hasta obtener una masa uniforme, sin grumos y de textura algo líquida pero consistente.
-Verté la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado (o con papel manteca) y llevá a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 40 a 50 minutos. Para saber si está lista, podés pinchar con un palito, si sale con apenas unas migas húmedas, ya está en su punto.
-Una vez cocida, dejá enfriar completamente antes de desmoldar. Podés servirla sola o sumarle un topping, como crema batida o un frosting de queso crema, que combina perfecto con el sabor intenso de esta tarta y le da un contraste más suave y dulce.