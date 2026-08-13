Receta de torta Alaska: el postre creativo y bien cremoso para los amantes de lo dulce

A la hora de buscar un postre diferente para cerrar una comida, hay recetas que sorprenden tanto por su sabor como por la forma en que llegan a la mesa. La torta Alaska es una de ellas, con una combinación de texturas que la convierte en una opción ideal para quienes disfrutan de los dulces bien cremosos.

Con una base de bizcochuelo, un corazón de helado y una cobertura de merengue dorado, este clásico de la pastelería logra un contraste irresistible en cada porción. Además, su presentación llamativa la convierte en una alternativa perfecta para preparar en una ocasión especial o simplemente darse un gusto.

¿Cómo preparar la torta Alaska y sorprender a tus invitados con algo diferente?

¿Cómo preparar la torta Alaska y sorprender a tus invitados con algo diferente?

Este postre tiene sus raíces en la pastelería francesa del siglo XIX y originalmente era conocida como "omelette norvégienne". Con el paso del tiempo, la preparación llegó a distintos países y adoptó otros nombres, entre ellos "Baked Alaska", con el que se hizo especialmente popular en Estados Unidos.

Su nombre está asociado a la apariencia de la preparación, ya que el merengue blanco que cubre el helado recuerda a los paisajes nevados del país del norte, mientras que su particular combinación de frío y calor la convirtió en una receta tan llamativa como deliciosa.

Ingredientes

Para el bizcochuelo:

4 huevos

120 gramos de azúcar

120 gramos de harina 0000

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal





Para el relleno:

1 litro de helado de vainilla

200 gramos de frutillas o frutos rojos, opcional





Para el merengue:

4 claras de huevo

240 gramos de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón





Preparación

-Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación clara, aireada y de mayor volumen.

-Incorporá la harina previamente tamizada y la pizca de sal en varias tandas. Mezclá con movimientos envolventes para mantener el aire de la preparación.

-Volcá la mezcla en un molde redondo previamente enmantecado y enharinado. Cociná durante unos 20 minutos, hasta que el bizcochuelo esté dorado y al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejá enfriar por completo.

-Una vez frío, cortá el bizcochuelo en dos capas. Colocá una de ellas como base y distribuí encima el helado, que debe estar firme pero ligeramente ablandado para poder acomodarlo. Si querés, agregá una capa de frutillas o frutos rojos.

-Cubrí con la segunda capa de bizcochuelo y presioná suavemente para que quede bien armado. Envolvé la preparación y llevála al freezer durante al menos 2 horas, hasta que el helado esté completamente firme.

-Para preparar el merengue, colocá las claras en un recipiente limpio y comenzá a batirlas. Cuando empiecen a formar espuma, incorporá el azúcar de a poco y continuá batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y con picos definidos. Sumá el jugo de limón y batí unos segundos más.

-Retirá la torta del freezer y cubrila completamente con el merengue, asegurándote de que no quede ninguna parte del helado expuesta. Podés utilizar una espátula o una manga para darle una terminación más decorativa.

-Dorá el merengue con un soplete de cocina hasta que tome un color ligeramente tostado. Si no tenés soplete, podés llevar la torta unos minutos a un horno muy caliente, vigilándola constantemente para evitar que el helado se derrita.

-Serví inmediatamente para disfrutar el contraste entre el bizcochuelo suave, el helado frío y el merengue tibio y dorado.