Expertos en repostería confirmaron los detalles técnicos para elaborar la mejor torta matilda. Esta versión destaca por un nivel de hidratación superior.

La fórmula permite que el cacao florezca y libere su máximo potencial de aroma. La clave reside en un ingrediente inesperado que transforma la consistencia de la masa tradicional.

Dicha receta se consolidó como el objeto de deseo definitivo. Su brillo y oscuridad garantizan un resultado de alta gama en la cocina de cualquier hogar argentino.

Ingredientes necesarios para la torta matilda





Para iniciar la elaboración de este bizcochuelo, se requieren los siguientes elementos secos y líquidos:

2 tazas de harina de trigo.

2 tazas de azúcar blanca.

3/4 de taza de cacao amargo de alta calidad.

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio.

2 unidades de huevos.

1 taza de leche entera.

Media taza de aceite neutro.

1 taza de agua hirviendo (o café caliente para mayor intensidad).

500 gramos de dulce de leche para el relleno.

200 gramos de chocolate fundido para la cobertura.

La clave reside en un ingrediente inesperado que transforma la consistencia de la masa tradicional.

Paso a paso para el horneado perfecto





La técnica requiere precisión en las temperaturas para evitar que el alimento pierda su frescura característica. El procedimiento es el siguiente:

Tamizar los polvos en un recipiente de gran tamaño para eliminar cualquier rastro de grumos. Incorporar los huevos, la leche y la materia grasa, batiendo hasta obtener una superficie homogénea. Volcar el agua hirviendo sobre la mezcla. El estado quedará casi líquido, lo que asegura la jugosidad posterior. Enmantecar el molde y espolvorear con cacao para evitar bordes blancos en la presentación final. Cocinar a fuego bajo, exactamente a 160 grados, durante un tiempo de entre 45 y 50 minutos. Retirar y dejar enfriar completamente antes de proceder al seccionado de la pieza.

Armado y presentación final





Una vez que el producto alcanzó la temperatura ambiente, se debe cortar al medio con cuidado. El relleno de dulce de leche con ganache acorraló a la masa, logrando un contraste único.

Este postre es ideal para cualquier festejo especial que pretenda quedar en la historia familiar. Su densidad cremosa asegura que cada porción se deshaga en el paladar.

La torta matilda demostró que con insumos simples se alcanza la excelencia gastronómica sin ser un profesional. Ahora solo resta servir y disfrutar de este ícono.