¡MANJAR!
Receta de torta Rogel con masa de tarta: paso a paso para preparar esta exquisita tentación
Con pocos ingredientes y sin necesidad de preparar la masa desde cero, esta receta permite hacer en casa un clásico argentino con capas crocantes, abundante dulce de leche y un irresistible merengue por encima.
La torta Rogel es uno de esos clásicos argentinos que siempre tienen un lugar en la mesa dulce, especialmente cuando hay ganas de comer algo bien goloso. Sus capas finas y crocantes, combinadas con abundante dulce de leche y una cubierta de merengue, la convierten en una opción difícil de resistir.
Aunque la versión tradicional lleva una masa preparada de manera casera, existe una alternativa mucho más práctica para hacerla en casa sin complicarse demasiado. Con tapas de tarta como base, algunos ingredientes fáciles de conseguir y unos pocos pasos, se puede preparar una receta ideal para acompañar el mate o servir como postre.
¿Cómo preparar una sabrosa torta rogel con masa de tarta?
Ingredientes:
- 1 paquete de tapas de tarta tipo hojaldradas
- 800 gramos de dulce de leche repostero
- 3 claras de huevo
- 180 gramos de azúcar
- 60 mililitros de agua
- Unas gotas de jugo de limón
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C. Separar las tapas de tarta y colocarlas sobre una superficie limpia. Pincharlas varias veces con un tenedor para evitar que se inflen durante la cocción.
- Llevar cada tapa a una placa para horno y cocinar durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y dejar enfriar por completo antes de armar la torta.
- Colocar una de las tapas sobre el plato o la fuente donde se va a presentar el Rogel. Cubrir con una capa generosa de dulce de leche repostero y extenderlo con una espátula hasta llegar a los bordes.
- Colocar otra tapa por encima y repetir el procedimiento, alternando masa y dulce de leche hasta utilizar todas las tapas. Procurar que las capas queden parejas y no presionar demasiado para evitar que se quiebren.
- Para preparar el merengue, colocar el azúcar y el agua en una cacerola y llevar a fuego medio hasta formar un almíbar. Mientras tanto, comenzar a batir las claras hasta que estén espumosas.
- Cuando el almíbar alcance el punto adecuado, incorporarlo lentamente sobre las claras mientras se continúa batiendo. Seguir batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y con el recipiente a temperatura ambiente.
- Agregar unas gotas de jugo de limón y batir unos segundos más. Esto ayuda a equilibrar el dulzor y aporta un toque de acidez al merengue.
- Cubrir la parte superior con el merengue, utilizando una espátula o una manga pastelera para darle la forma deseada. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que las capas se mantengan firmes.
- Servir en porciones y conservar en la heladera hasta el momento de consumir.