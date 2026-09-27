Receta de torta Rogel con masa de tarta: paso a paso para preparar esta exquisita tentación

La torta Rogel es uno de esos clásicos argentinos que siempre tienen un lugar en la mesa dulce, especialmente cuando hay ganas de comer algo bien goloso. Sus capas finas y crocantes, combinadas con abundante dulce de leche y una cubierta de merengue, la convierten en una opción difícil de resistir.

Aunque la versión tradicional lleva una masa preparada de manera casera, existe una alternativa mucho más práctica para hacerla en casa sin complicarse demasiado. Con tapas de tarta como base, algunos ingredientes fáciles de conseguir y unos pocos pasos, se puede preparar una receta ideal para acompañar el mate o servir como postre.

¿Cómo preparar una sabrosa torta rogel con masa de tarta?

¿Cómo preparar una sabrosa torta rogel con masa de tarta?

Ingredientes:

1 paquete de tapas de tarta tipo hojaldradas

800 gramos de dulce de leche repostero

3 claras de huevo

180 gramos de azúcar

60 mililitros de agua

Unas gotas de jugo de limón

Preparación