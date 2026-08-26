PERFECTO
Receta de tortilla soufflé dulce: una opción bien esponjosa y deliciosa para disfrutar en la merienda
Una preparación fácil y rápida que transforma ingredientes simples en una preparación dulce, aireada y súper esponjosa. Ideal para acompañar el mate, el café o darse un gusto diferente durante la merienda.
La merienda es el momento perfecto para probar recetas simples que salen un poco de lo habitual. Esta tortilla soufflé dulce es una alternativa fácil de preparar, con una textura bien aireada y esponjosa que la hace diferente a las tortillas tradicionales.
Con pocos ingredientes y algunos pasos clave para lograr que quede bien aireada, se puede preparar en casa sin demasiadas complicaciones. Además, se puede acompañar con frutas, miel, dulce de leche o simplemente disfrutarla sola, recién hecha.
¿Cómo preparar la exquisita tortilla soufflé dulce y lograr una consistencia esponjosa?
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de harina
- 1 cucharadita de manteca
- Azúcar impalpable, miel o dulce de leche para acompañar
Preparación:
- Separar las claras de las yemas. Batir las claras a punto nieve y agregar de a poco el azúcar hasta obtener un merengue firme.
- En otro recipiente, mezclar las yemas con la esencia de vainilla y la harina hasta integrar.
- Incorporar las yemas a las claras con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire de la preparación.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y derretir la manteca. Volcar la mezcla y cocinar tapada durante unos minutos.
- Cuando la base esté dorada y la parte superior haya tomado consistencia, doblar la tortilla con cuidado y cocinar unos minutos más.
- Servir inmediatamente y acompañar con azúcar impalpable, miel, frutas o dulce de leche.