Receta de tortilla soufflé dulce: una opción bien esponjosa y deliciosa para disfrutar en la merienda

La merienda es el momento perfecto para probar recetas simples que salen un poco de lo habitual. Esta tortilla soufflé dulce es una alternativa fácil de preparar, con una textura bien aireada y esponjosa que la hace diferente a las tortillas tradicionales.

Con pocos ingredientes y algunos pasos clave para lograr que quede bien aireada, se puede preparar en casa sin demasiadas complicaciones. Además, se puede acompañar con frutas, miel, dulce de leche o simplemente disfrutarla sola, recién hecha.

¿Cómo preparar la exquisita tortilla soufflé dulce y lograr una consistencia esponjosa?

¿Cómo preparar la exquisita tortilla soufflé dulce y lograr una consistencia esponjosa?

Ingredientes:

2 huevos

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de harina

1 cucharadita de manteca

Azúcar impalpable, miel o dulce de leche para acompañar





Preparación: