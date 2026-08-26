Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 26 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
SESIÓN CLAVE EN DIPUTADOS

El oficialismo busca aprobar los proyectos de Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Patentes

PERFECTO

Receta de tortilla soufflé dulce: una opción bien esponjosa y deliciosa para disfrutar en la merienda

Una preparación fácil y rápida que transforma ingredientes simples en una preparación dulce, aireada y súper esponjosa. Ideal para acompañar el mate, el café o darse un gusto diferente durante la merienda.

CLederer
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La merienda es el momento perfecto para probar recetas simples que salen un poco de lo habitual. Esta tortilla soufflé dulce es una alternativa fácil de preparar, con una textura bien aireada y esponjosa que la hace diferente a las tortillas tradicionales.

Con pocos ingredientes y algunos pasos clave para lograr que quede bien aireada, se puede preparar en casa sin demasiadas complicaciones. Además, se puede acompañar con frutas, miel, dulce de leche o simplemente disfrutarla sola, recién hecha.

¿Cómo preparar la exquisita tortilla soufflé dulce y lograr una consistencia esponjosa?

¿Cómo preparar la exquisita tortilla soufflé dulce y lograr una consistencia esponjosa?

¿Cómo preparar la exquisita tortilla soufflé dulce y lograr una consistencia esponjosa?

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de harina
  • 1 cucharadita de manteca
  • Azúcar impalpable, miel o dulce de leche para acompañar


Preparación:

  1. Separar las claras de las yemas. Batir las claras a punto nieve y agregar de a poco el azúcar hasta obtener un merengue firme.
  2. En otro recipiente, mezclar las yemas con la esencia de vainilla y la harina hasta integrar.
  3. Incorporar las yemas a las claras con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire de la preparación.
  4. Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y derretir la manteca. Volcar la mezcla y cocinar tapada durante unos minutos.
  5. Cuando la base esté dorada y la parte superior haya tomado consistencia, doblar la tortilla con cuidado y cocinar unos minutos más.
  6. Servir inmediatamente y acompañar con azúcar impalpable, miel, frutas o dulce de leche.
Esta nota habla de:
1
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

2
Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"
CAMPEÓN

Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"

3
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

4
Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026
NOVEDAD

Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026

5
Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre
ENTERATE

Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre

Últimas noticias de Receta