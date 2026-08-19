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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMO

Receta de tortitas de papa: cómo hacer este plato delicioso y crocante en solo 3 pasos

Con pocos ingredientes y en minutos se pueden preparar estos deliciosos bocadillos que quedan dorados y crocantes por fuera, pero suaves y sabrosos por dentro.

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Las papas son uno de esos ingredientes que siempre pueden salvar una comida y permiten preparar recetas simples sin gastar demasiado. Con algunos ingredientes básicos y una cocción rápida, es posible transformar este clásico de la cocina en una preparación diferente, crocante y llena de sabor.

En esta oportunidad, las tortitas de papa aparecen como una alternativa fácil para acompañar distintos platos o disfrutar solas. La receta requiere pocos pasos y no demanda demasiada experiencia en la cocina, por lo que es ideal para quienes buscan una opción casera y práctica para cualquier momento del día.

¿Cómo preparar las tortitas de papa y sorprender a tus invitados de forma fácil?

¿Cómo preparar las tortitas de papa y sorprender a tus invitados de forma fácil?

¿Cómo preparar las tortitas de papa y sorprender a tus invitados de forma fácil?

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de harina
  • 100 gramos de queso rallado
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • Aceite, cantidad necesaria para cocinar


Paso a paso

  1. Pelar las papas, cortarlas en trozos medianos y colocarlas en una olla con abundante agua. Cocinarlas hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. Luego, escurrirlas bien y hacer un puré procurando que no queden demasiados grumos.
  2. Pasar el puré a un recipiente y dejarlo entibiar durante unos minutos. Agregar el huevo, la harina, el queso rallado y el perejil picado. Condimentar con sal y pimienta y mezclar todo hasta obtener una preparación húmeda pero lo suficientemente firme como para poder manipularla.
  3. Tomar pequeñas porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos. Aplastarlas suavemente hasta conseguir discos de aproximadamente un centímetro de espesor. Si la preparación está demasiado blanda, se puede sumar una cucharada más de harina.
  4. Calentar una sartén con un poco de aceite a fuego medio. Cuando esté caliente, colocar las tortitas dejando espacio entre ellas para poder darlas vuelta cómodamente. Cocinarlas durante unos minutos de cada lado, hasta que queden doradas y crocantes por fuera.
  5. Retirarlas de la sartén y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servirlas calientes, solas o acompañadas de una salsa, ensalada o el plato principal que más te guste.
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