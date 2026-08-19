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Receta de tortitas de papa: cómo hacer este plato delicioso y crocante en solo 3 pasos
Con pocos ingredientes y en minutos se pueden preparar estos deliciosos bocadillos que quedan dorados y crocantes por fuera, pero suaves y sabrosos por dentro.
Las papas son uno de esos ingredientes que siempre pueden salvar una comida y permiten preparar recetas simples sin gastar demasiado. Con algunos ingredientes básicos y una cocción rápida, es posible transformar este clásico de la cocina en una preparación diferente, crocante y llena de sabor.
En esta oportunidad, las tortitas de papa aparecen como una alternativa fácil para acompañar distintos platos o disfrutar solas. La receta requiere pocos pasos y no demanda demasiada experiencia en la cocina, por lo que es ideal para quienes buscan una opción casera y práctica para cualquier momento del día.
¿Cómo preparar las tortitas de papa y sorprender a tus invitados de forma fácil?
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 1 huevo
- 3 cucharadas de harina
- 100 gramos de queso rallado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Aceite, cantidad necesaria para cocinar
Paso a paso
- Pelar las papas, cortarlas en trozos medianos y colocarlas en una olla con abundante agua. Cocinarlas hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. Luego, escurrirlas bien y hacer un puré procurando que no queden demasiados grumos.
- Pasar el puré a un recipiente y dejarlo entibiar durante unos minutos. Agregar el huevo, la harina, el queso rallado y el perejil picado. Condimentar con sal y pimienta y mezclar todo hasta obtener una preparación húmeda pero lo suficientemente firme como para poder manipularla.
- Tomar pequeñas porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos. Aplastarlas suavemente hasta conseguir discos de aproximadamente un centímetro de espesor. Si la preparación está demasiado blanda, se puede sumar una cucharada más de harina.
- Calentar una sartén con un poco de aceite a fuego medio. Cuando esté caliente, colocar las tortitas dejando espacio entre ellas para poder darlas vuelta cómodamente. Cocinarlas durante unos minutos de cada lado, hasta que queden doradas y crocantes por fuera.
- Retirarlas de la sartén y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servirlas calientes, solas o acompañadas de una salsa, ensalada o el plato principal que más te guste.