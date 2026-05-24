Receta de Zeppole di San Giuseppe: cómo preparar las clásicas facturas italianas con crema pastelera
Con una masa suave, un relleno cremoso y una larga tradición dentro de la pastelería italiana, estos bocadillos son ideales para acompañar el mate o el café en la merienda.
Entre las recetas más tradicionales de la pastelería italiana aparecen las Zeppole di San Giuseppe, unas facturas dulces reconocidas por su masa suave, su forma circular y el clásico relleno de crema pastelera.
Aunque existen distintas versiones según la región donde se preparen, las más conocidas suelen decorarse con azúcar impalpable y cerezas o amarenas en la parte superior. Además de formar parte de celebraciones tradicionales, se volvieron una opción ideal para acompañar el café en la merienda o en cualquier momento del día.
Zeppole di San Giuseppe: la receta de las facturas italianas que conquistan al mundo
Con el paso del tiempo, esta preparación se transformó en uno de los postres más representativos de Italia y empezó a ganar popularidad en distintas partes del mundo gracias a su sabor delicado y su textura esponjosa.
Ingredientes
Para la masa
- 250 ml de agua
- 100 g de manteca
- 150 g de harina
- 4 huevos
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para decorar
Para la crema pastelera
- 500 ml de leche
- 4 yemas
- 120 g de azúcar
- 40 g de maicena
- Esencia de vainilla
- Cáscara de limón (opcional)
Para decorar
- Cerezas al marrasquino o amarenas
Cómo prepararlas
-En una olla colocar el agua, la manteca y la sal. Llevar al fuego hasta que la manteca se derrita por completo.
-Agregar la harina de golpe y mezclar rápidamente hasta formar una masa lisa que se despegue de las paredes de la olla. Cocinar durante unos minutos para quitar el exceso de humedad.
-Retirar del fuego y dejar enfriar unos minutos. Después incorporar los huevos de a uno, mezclando bien hasta obtener una masa suave y brillante.
-Colocar la preparación en una manga pastelera y formar círculos sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
-Cocinar en horno precalentado a 200°C durante aproximadamente 20 o 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas.
-Para la crema pastelera, calentar la leche junto con la vainilla y la cáscara de limón. Aparte, mezclar yemas, azúcar y maicena. Incorporar la leche caliente poco a poco y volver al fuego hasta que espese.
-Una vez frías, rellenar las zeppole con la crema pastelera, decorar con azúcar impalpable y colocar una cereza o amarena encima de cada una.