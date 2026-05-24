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Domingo, 24 de mayo de 2026

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SABROSURA

Receta de Zeppole di San Giuseppe: cómo preparar las clásicas facturas italianas con crema pastelera

Con una masa suave, un relleno cremoso y una larga tradición dentro de la pastelería italiana, estos bocadillos son ideales para acompañar el mate o el café en la merienda.

CLederer

Entre las recetas más tradicionales de la pastelería italiana aparecen las Zeppole di San Giuseppe, unas facturas dulces reconocidas por su masa suave, su forma circular y el clásico relleno de crema pastelera. 

Aunque existen distintas versiones según la región donde se preparen, las más conocidas suelen decorarse con azúcar impalpable y cerezas o amarenas en la parte superior. Además de formar parte de celebraciones tradicionales, se volvieron una opción ideal para acompañar el café en la merienda o en cualquier momento del día. 

Zeppole di San Giuseppe: la receta de las facturas italianas que conquistan al mundo

Zeppole di San Giuseppe: La receta de las facturas italianas que conquistan al mundo

Zeppole di San Giuseppe: La receta de las facturas italianas que conquistan al mundo

Con el paso del tiempo, esta preparación se transformó en uno de los postres más representativos de Italia y empezó a ganar popularidad en distintas partes del mundo gracias a su sabor delicado y su textura esponjosa.

Ingredientes

Para la masa

  • 250 ml de agua
  • 100 g de manteca
  • 150 g de harina
  • 4 huevos
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable para decorar


Para la crema pastelera

  • 500 ml de leche
  • 4 yemas
  • 120 g de azúcar
  • 40 g de maicena
  • Esencia de vainilla
  • Cáscara de limón (opcional)


Para decorar

  • Cerezas al marrasquino o amarenas


Cómo prepararlas

-En una olla colocar el agua, la manteca y la sal. Llevar al fuego hasta que la manteca se derrita por completo.

-Agregar la harina de golpe y mezclar rápidamente hasta formar una masa lisa que se despegue de las paredes de la olla. Cocinar durante unos minutos para quitar el exceso de humedad.

-Retirar del fuego y dejar enfriar unos minutos. Después incorporar los huevos de a uno, mezclando bien hasta obtener una masa suave y brillante.

-Colocar la preparación en una manga pastelera y formar círculos sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.

-Cocinar en horno precalentado a 200°C durante aproximadamente 20 o 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas.

-Para la crema pastelera, calentar la leche junto con la vainilla y la cáscara de limón. Aparte, mezclar yemas, azúcar y maicena. Incorporar la leche caliente poco a poco y volver al fuego hasta que espese.

-Una vez frías, rellenar las zeppole con la crema pastelera, decorar con azúcar impalpable y colocar una cereza o amarena encima de cada una.

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