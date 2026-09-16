RIQUÍSIMA
Receta económica para preparar la mejor cremona de grasa: ideal para la tarde de mates
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta cremona de grasa permite hacer en casa el clásico pan de panadería para acompañar el mate sin gastar de más.
La cremona es una de esas opciones ideales para una merienda casera: tiene una textura hojaldrada, queda dorada y crocante por fuera y combina muy bien con el mate, el café o una infusión.
La receta requiere apenas unos pocos ingredientes y, con una buena organización, permite tenerla lista en poco tiempo. La clave está en trabajar correctamente el empaste y realizar los pliegues necesarios para conseguir las capas características de esta preparación.
Paso a paso para hacer cremona de grasa
Ingredientes
- 250 g de harina 000
- 1 cucharadita de sal
- 3 g de levadura seca
- 130 ml de agua
- 50 g de grasa
- 1 cucharada de harina extra, para preparar el empaste
Preparación
- Colocá la harina en un bowl y agregá la sal. Hacé un hueco en el centro y sumá allí la levadura junto con el agua.
- Comenzá a integrar desde el centro hacia los bordes hasta unir todos los ingredientes. Después, amasá durante unos minutos hasta conseguir un bollo parejo y liso.
- Cubrí la masa y dejala descansar durante aproximadamente 20 minutos.
- Mientras tanto, prepará el empaste. Mezclá la grasa a temperatura ambiente con la cucharada de harina hasta obtener una pasta uniforme.
- Colocá el empaste entre dos hojas de film o papel separador y pasá el palote hasta formar un rectángulo fino. Llevá a la heladera durante unos 10 minutos para que tome consistencia.
- Estirá la masa formando otro rectángulo y ubicá el empaste sobre una de las mitades. Cerrá la masa sobre sí misma para cubrirlo y presioná bien los bordes.
- Para lograr el hojaldrado, volvé a estirar la masa y realizá los pliegues hacia el centro. Repetí el procedimiento para generar las capas.
- Si durante este proceso la masa se ablanda demasiado, hacé una pausa y llevala unos minutos a la heladera antes de seguir trabajando.
- Cuando termines los pliegues, estirá nuevamente hasta formar un rectángulo y doblá la masa por la mitad. Recortá los bordes para dejar visibles las capas internas.
- Con un cuchillo, hacé cortes de aproximadamente tres dedos de ancho, sin llegar hasta el extremo de la masa.
- Uní las puntas para formar la clásica silueta de la cremona y colocala sobre una asadera previamente enharinada o engrasada.
- Cubrí la preparación y dejala descansar otros 30 minutos, mientras precalentás el horno.
- Cociná en horno precalentado a 200-220 °C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la superficie quede bien dorada y crocante.
- Retirá la cremona del horno, dejala reposar unos minutos y servila tibia o a temperatura ambiente.