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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMA

Receta económica para preparar la mejor cremona de grasa: ideal para la tarde de mates

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta cremona de grasa permite hacer en casa el clásico pan de panadería para acompañar el mate sin gastar de más.

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La cremona es una de esas opciones ideales para una merienda casera: tiene una textura hojaldrada, queda dorada y crocante por fuera y combina muy bien con el mate, el café o una infusión.

La receta requiere apenas unos pocos ingredientes y, con una buena organización, permite tenerla lista en poco tiempo. La clave está en trabajar correctamente el empaste y realizar los pliegues necesarios para conseguir las capas características de esta preparación.

Paso a paso para hacer cremona de grasa

Ingredientes

  • 250 g de harina 000
  • 1 cucharadita de sal
  • 3 g de levadura seca
  • 130 ml de agua
  • 50 g de grasa
  • 1 cucharada de harina extra, para preparar el empaste


La cremona lleva ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina y se prepara en pocos minutos.&nbsp;
La cremona lleva ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina y se prepara en pocos minutos. 

Preparación

  • Colocá la harina en un bowl y agregá la sal. Hacé un hueco en el centro y sumá allí la levadura junto con el agua.
  • Comenzá a integrar desde el centro hacia los bordes hasta unir todos los ingredientes. Después, amasá durante unos minutos hasta conseguir un bollo parejo y liso.
  • Cubrí la masa y dejala descansar durante aproximadamente 20 minutos.
  • Mientras tanto, prepará el empaste. Mezclá la grasa a temperatura ambiente con la cucharada de harina hasta obtener una pasta uniforme.
  • Colocá el empaste entre dos hojas de film o papel separador y pasá el palote hasta formar un rectángulo fino. Llevá a la heladera durante unos 10 minutos para que tome consistencia.
  • Estirá la masa formando otro rectángulo y ubicá el empaste sobre una de las mitades. Cerrá la masa sobre sí misma para cubrirlo y presioná bien los bordes.
  • Para lograr el hojaldrado, volvé a estirar la masa y realizá los pliegues hacia el centro. Repetí el procedimiento para generar las capas. 
  • Si durante este proceso la masa se ablanda demasiado, hacé una pausa y llevala unos minutos a la heladera antes de seguir trabajando.
  • Cuando termines los pliegues, estirá nuevamente hasta formar un rectángulo y doblá la masa por la mitad. Recortá los bordes para dejar visibles las capas internas.
  • Con un cuchillo, hacé cortes de aproximadamente tres dedos de ancho, sin llegar hasta el extremo de la masa.
  • Uní las puntas para formar la clásica silueta de la cremona y colocala sobre una asadera previamente enharinada o engrasada.
  • Cubrí la preparación y dejala descansar otros 30 minutos, mientras precalentás el horno.
  • Cociná en horno precalentado a 200-220 °C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la superficie quede bien dorada y crocante.
  • Retirá la cremona del horno, dejala reposar unos minutos y servila tibia o a temperatura ambiente.
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