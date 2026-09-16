Receta económica para preparar la mejor cremona de grasa: ideal para la tarde de mates

La cremona es una de esas opciones ideales para una merienda casera: tiene una textura hojaldrada, queda dorada y crocante por fuera y combina muy bien con el mate, el café o una infusión.

La receta requiere apenas unos pocos ingredientes y, con una buena organización, permite tenerla lista en poco tiempo. La clave está en trabajar correctamente el empaste y realizar los pliegues necesarios para conseguir las capas características de esta preparación.

Paso a paso para hacer cremona de grasa

Ingredientes

250 g de harina 000

1 cucharadita de sal

3 g de levadura seca

130 ml de agua

50 g de grasa

1 cucharada de harina extra, para preparar el empaste





La cremona lleva ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina y se prepara en pocos minutos.

Preparación