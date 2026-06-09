Receta fácil para hacer libritos caseros, con seis ingredientes y e ideales para acompañar el mate

Los libritos caseros, también conocidos como criollitos de grasa, son una de las preparaciones más tradicionales de las panaderías argentinas. Con su textura hojaldrada y su sabor suave, se convirtieron en un clásico infaltable para acompañar el mate o el té en cualquier momento del día.

Aunque muchas personas optan por comprarlos ya hechos, lo cierto es que esta receta se puede preparar en casa con ingredientes simples y en pocos pasos. El resultado es una versión casera que mantiene el espíritu de los bizcochitos de panadería, con ese toque crocante por fuera y tierno por dentro que los caracteriza.

Paso a paso para hacer libritos de grasa caseros

Ingredientes:

1 kilo de harina 0000

300 gramos de grasa vacuna

40 gramos de levadura fresca

20 gramos de sal

300 mililitros de agua tibia

1 cucharada de azúcar





Los libritos de grasa se hacen con pocos ingredientes salen varias unidades.

Procedimiento

El primer paso consiste en colocar la harina en un recipiente amplio y mezclarla con la sal. Por otro lado, se debe disolver la levadura en una pequeña cantidad de agua tibia junto con el azúcar, para activarla correctamente. Una vez integrada la levadura, se incorpora a la harina junto con la grasa previamente derretida y el resto del agua tibia. Se mezcla todo hasta obtener una masa uniforme y luego se amasa durante varios minutos, hasta lograr una textura suave y elástica. Cuando la masa esté lista, se deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen. Luego, se estira sobre una superficie enharinada formando un rectángulo de cerca de un centímetro de espesor. Para lograr el efecto hojaldrado, se dobla la masa en tres partes, como si fuera un libro, y se vuelve a estirar. Este proceso se repite una vez más antes de cortar los libritos en porciones rectangulares. A cada pieza se le realiza un corte en el centro y se la enrolla, pasando uno de los extremos por la abertura. Finalmente, se colocan en una bandeja con papel manteca, se pincelan con grasa derretida y se cocinan en horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, hasta que estén dorados.

Tips para que los criollitos salgan perfectos