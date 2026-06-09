RIQUÍSIMOS
Receta fácil para hacer libritos caseros, con seis ingredientes y e ideales para acompañar el mate
Con pocos ingredientes y en tiempo récord, podés preparar estos libritos de grasa que quedan como los de panadería y son deliciosos para acompañar cualquier infusión.
Los libritos caseros, también conocidos como criollitos de grasa, son una de las preparaciones más tradicionales de las panaderías argentinas. Con su textura hojaldrada y su sabor suave, se convirtieron en un clásico infaltable para acompañar el mate o el té en cualquier momento del día.
Aunque muchas personas optan por comprarlos ya hechos, lo cierto es que esta receta se puede preparar en casa con ingredientes simples y en pocos pasos. El resultado es una versión casera que mantiene el espíritu de los bizcochitos de panadería, con ese toque crocante por fuera y tierno por dentro que los caracteriza.
Paso a paso para hacer libritos de grasa caseros
Ingredientes:
- 1 kilo de harina 0000
- 300 gramos de grasa vacuna
- 40 gramos de levadura fresca
- 20 gramos de sal
- 300 mililitros de agua tibia
- 1 cucharada de azúcar
Procedimiento
- El primer paso consiste en colocar la harina en un recipiente amplio y mezclarla con la sal. Por otro lado, se debe disolver la levadura en una pequeña cantidad de agua tibia junto con el azúcar, para activarla correctamente.
- Una vez integrada la levadura, se incorpora a la harina junto con la grasa previamente derretida y el resto del agua tibia. Se mezcla todo hasta obtener una masa uniforme y luego se amasa durante varios minutos, hasta lograr una textura suave y elástica.
- Cuando la masa esté lista, se deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen. Luego, se estira sobre una superficie enharinada formando un rectángulo de cerca de un centímetro de espesor.
- Para lograr el efecto hojaldrado, se dobla la masa en tres partes, como si fuera un libro, y se vuelve a estirar. Este proceso se repite una vez más antes de cortar los libritos en porciones rectangulares.
- A cada pieza se le realiza un corte en el centro y se la enrolla, pasando uno de los extremos por la abertura. Finalmente, se colocan en una bandeja con papel manteca, se pincelan con grasa derretida y se cocinan en horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, hasta que estén dorados.
Tips para que los criollitos salgan perfectos
- Se recomienda no excederse con la harina durante el amasado, para evitar que los criollitos queden duros.
- Otro punto clave es el horno: debe estar bien precalentado antes de ingresar la bandeja. Además, pincelar los libritos con grasa antes de hornearlos ayudará a lograr un dorado más parejo y un acabado más crocante.
- Por último, se pueden consumir recién hechos o guardarlos en un recipiente hermético para mantener su frescura durante más tiempo.