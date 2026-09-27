Receta fácil y deliciosa para un día lluvioso: cómo hacer libritos de grasa con pocos ingredientes

Cuando el día está nublado y las temperaturas invitan a quedarse en casa, pocas cosas combinan mejor con unos buenos mates que algo recién salido del horno. Los libritos de grasa son una de esas recetas tradicionales que se destacan por su textura hojaldrada y su sabor.

Además, preparar esta receta en casa no requiere demasiados ingredientes ni técnicas difíciles. Con harina, levadura, agua y grasa se puede conseguir una masa liviana, con varias capas y una superficie dorada y crocante.

Paso a paso para hacer libritos de grasa

Ingredientes

500 g de harina

15 g de sal

5 g de azúcar

20 g de levadura

300 ml de agua tibia , aproximadamente

, aproximadamente 100 g de grasa





Los libritos de grasa se elaboran con pocos ingredientes; la mayoría suelen estar disponibles en cualquier cocina o se pueden conseguir en cualquier almacén.

Preparación

En un bowl amplio colocá la harina , la sal , el azúcar y la levadura . Mezclá los ingredientes secos para distribuirlos de manera uniforme.

, la , el y la . Mezclá los ingredientes secos para distribuirlos de manera uniforme. Agregá de a poco el agua tibia mientras comenzás a integrar todo. Es importante incorporarla gradualmente porque la cantidad necesaria puede variar según la harina.

mientras comenzás a integrar todo. Es importante incorporarla gradualmente porque la cantidad necesaria puede variar según la harina. Trabajá la preparación hasta conseguir una masa suave, lisa y homogénea . Formá un bollo, cubrilo con un repasador limpio y dejalo descansar durante aproximadamente 30 minutos .

. Formá un bollo, cubrilo con un repasador limpio y dejalo descansar durante aproximadamente . Pasado ese tiempo, volcá la masa sobre la mesada y estirala con un palo de amasar hasta formar un rectángulo.

Distribuí una parte de la grasa sobre la superficie y comenzá a enrollar la masa desde uno de los extremos, procurando formar un rollo parejo.

sobre la superficie y comenzá a enrollar la masa desde uno de los extremos, procurando formar un rollo parejo. Volvé a estirar el rollo y agregá más grasa para favorecer la formación de las capas. Después realizá un doblez y dejá reposar la masa nuevamente durante unos 20 minutos .

. Estirá una vez más hasta obtener una masa de espesor uniforme. Recortá los bordes para dejar expuestas las capas internas y conseguir un hojaldre más definido.

Cortá la masa en porciones rectangulares para darles la forma característica de los libritos .

. Acomodá las piezas sobre una bandeja cubierta con papel manteca o apenas engrasada. Pinchalas suavemente con un tenedor para facilitar la cocción.

Dejá que los libritos reposen y leven durante unos 20 minutos antes de llevarlos al horno.

antes de llevarlos al horno. De manera opcional, podés pincelar la superficie con un poco de grasa derretida para favorecer el dorado y aportar más sabor.

para favorecer el dorado y aportar más sabor. Cociná en horno precalentado a 190 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que los libritos estén dorados y las capas bien cocidas.

Tips para conseguir libritos de grasa bien hojaldrados