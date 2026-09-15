Receta fácil y económica para hacer tortitas de acelga con solo 3 ingredientes
Las tortitas de acelga son una opción ideal para aprovechar que esta verdura se consigue a buen precio y resolver una comida de manera sencilla, económica y sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
La acelga es una de esas verduras que se encuentran fácilmente en cualquier verdulería y que permiten preparar una gran variedad de comidas sin gastar demasiado. Además, es una alternativa práctica para sumar vegetales a la alimentación diaria y aprovechar los atados cuando están a buen precio.
Una receta sencilla y sabrosa para aprovecharla son las tortitas de acelga, también conocidas como torrejas. La preparación requiere solamente tres ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina: acelga, huevos y harina.
Ingredientes para hacer tortitas de acelga
Para preparar esta receta económica se necesitan pocos ingredientes:
- 1 atado de acelga.
- 2 huevos.
- 4 cucharadas de harina.
- Sal y pimienta a gusto, de manera opcional.
Aunque la preparación original utiliza solamente tres ingredientes principales, se puede personalizar fácilmente. Para intensificar el sabor, es posible sumar un diente de ajo picado, un poco de queso rallado, una pizca de nuez moscada o perejil fresco.
Cómo hacer tortitas de acelga paso a paso
- El primer paso consiste en lavar muy bien las hojas de acelga y retirar las partes más gruesas de los tallos. Luego, hay que cocinar las hojas hasta que se ablanden. Se pueden hervir durante unos minutos o preparar al vapor, según el método disponible.
- Una vez cocida, la acelga debe escurrirse con mucha atención. Este punto es fundamental para que las tortitas mantengan su forma: hay que eliminar la mayor cantidad posible de agua presionando las hojas con las manos o utilizando un repasador limpio.
- Después, se pica la acelga en trozos pequeños y se coloca en un recipiente amplio. Se agregan los huevos y la harina y se mezcla todo hasta obtener una preparación húmeda, pero con suficiente consistencia como para poder formar las porciones.
- En este momento se puede incorporar sal y pimienta, además de cualquiera de los ingredientes opcionales elegidos para darle un toque diferente.
- Con la mezcla lista, se calienta una sartén con una pequeña cantidad de aceite. Con ayuda de una cuchara, se colocan porciones de la preparación y se les da una forma redondeada.
- Las tortitas deben cocinarse a fuego medio durante algunos minutos de cada lado, hasta que queden doradas en la superficie y completamente cocidas en el centro. Una vez listas, se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite antes de servir.
Tips para las tortitas de acelga
Uno de los puntos más importantes de la receta es escurrir muy bien la acelga. Si conserva demasiada agua, la mezcla puede quedar demasiado líquida y las tortitas corren el riesgo de romperse cuando llega el momento de darlas vuelta.
Para completar el plato, se pueden acompañar con una ensalada fresca, arroz, puré o con alguna salsa tipo dip para disfrutarlas como snack.