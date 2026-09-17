Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 17 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
SENADO

La Libertad Avanza busca sancionar la ley de Inocencia Fiscal II

TE SALVA

Receta fácil y económica para hacer un exquisito milhojas de papa con panceta: lleva solo 5 ingredientes

Con ingredientes básicos y accesibles se puede preparar un milhojas casero, sabroso y rendidor, ideal para acompañar carnes o disfrutar como plato principal.

LBarrios
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El milhojas de papa es una alternativa sencilla para resolver una comida abundante sin necesidad de utilizar demasiados ingredientes. 

Además, es una preparación que se puede adaptar fácilmente a lo que haya disponible en la cocina. La receta combina capas finas de papa con ingredientes que aportan sabor y textura, y termina con un gratinado de queso rallado.

El resultado es una preparación casera y contundente, que puede servirse recién salida del horno como plato principal o utilizarse como guarnición para carnes.

Receta para hacer milhojas de papa y panceta

Ingredientes

  • 3 papas grandes
  • 150 gramos de panceta
  • 150 gramos de queso en fetas
  • Crema de leche
  • Queso rallado
  • Sal y pimienta, opcional
Esta receta de milhojas de papa permite resolver un almuerzo o cena con pocos ingredientes. También funciona como acompañamiento para carnes y otros vegetales.&nbsp;
Esta receta de milhojas de papa permite resolver un almuerzo o cena con pocos ingredientes. También funciona como acompañamiento para carnes y otros vegetales. 

Preparación:

  • Pelá las papas y cortalas en rodajas finas, procurando que tengan un grosor similar para lograr una cocción pareja.
  • Untá una fuente para horno con un poco de aceite y distribuí una primera capa de papas. Condimentá con sal y pimienta.
  • Sobre las papas, colocá parte de la panceta, agregá un poco de crema de leche y cubrí con las fetas de queso.
  • Repetí el armado de las capas hasta utilizar los ingredientes. Procurá terminar con una última capa de papas para que la superficie pueda dorarse correctamente.
  • Llevá la fuente a un horno fuerte y cociná hasta que las papas estén prácticamente tiernas. El tiempo puede variar según el grosor de las rodajas y la potencia del horno.
  • Retirá momentáneamente la preparación y distribuí una cantidad generosa de queso rallado por toda la superficie.
  • Volvé a colocar el milhojas en el horno y continuá la cocción hasta que las papas estén completamente tiernas y el queso quede bien gratinado.
  • Dejá reposar el milhojas durante unos minutos antes de cortarlo. Esto ayudará a que las capas se mantengan mejor al momento de servir.

Tips para mejorar el milhojas de papa

  • Cortá las papas finas y parejas: de esta forma se cocinan al mismo tiempo y el resultado queda más uniforme.
  • No escatimes con el queso: una buena cantidad de queso rallado en la superficie permite conseguir un gratinado dorado y crocante.
  • Controlá la cantidad de crema: debe aportar humedad y cremosidad, pero sin cubrir completamente las capas.
  • Cociná a horno fuerte: el calor ayuda a que las papas se ablanden y permite que la preparación termine con una superficie dorada.
Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre
ALERTA

Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

2
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

3
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

4
Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?
ALERTA

Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

5
Grave denuncia de una participante de "Popstars": "Nos hicieron gastar un montón de plata..."
POR LA RED

Grave denuncia de una participante de "Popstars": "Nos hicieron gastar un montón de plata..."

Últimas noticias de Receta