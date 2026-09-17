Receta fácil y económica para hacer un exquisito milhojas de papa con panceta: lleva solo 5 ingredientes

El milhojas de papa es una alternativa sencilla para resolver una comida abundante sin necesidad de utilizar demasiados ingredientes.

Además, es una preparación que se puede adaptar fácilmente a lo que haya disponible en la cocina. La receta combina capas finas de papa con ingredientes que aportan sabor y textura, y termina con un gratinado de queso rallado.

El resultado es una preparación casera y contundente, que puede servirse recién salida del horno como plato principal o utilizarse como guarnición para carnes.

Receta para hacer milhojas de papa y panceta

Ingredientes

3 papas grandes

150 gramos de panceta

150 gramos de queso en fetas

Crema de leche

Queso rallado

Sal y pimienta, opcional

Esta receta de milhojas de papa permite resolver un almuerzo o cena con pocos ingredientes. También funciona como acompañamiento para carnes y otros vegetales.

Preparación:

Pelá las papas y cortalas en rodajas finas, procurando que tengan un grosor similar para lograr una cocción pareja.

y cortalas en rodajas finas, procurando que tengan un grosor similar para lograr una cocción pareja. Untá una fuente para horno con un poco de aceite y distribuí una primera capa de papas. Condimentá con sal y pimienta .

y distribuí una primera capa de papas. Condimentá con . Sobre las papas, colocá parte de la panceta , agregá un poco de crema de leche y cubrí con las fetas de queso .

, agregá un poco de y cubrí con las . Repetí el armado de las capas hasta utilizar los ingredientes. Procurá terminar con una última capa de papas para que la superficie pueda dorarse correctamente.

para que la superficie pueda dorarse correctamente. Llevá la fuente a un horno fuerte y cociná hasta que las papas estén prácticamente tiernas. El tiempo puede variar según el grosor de las rodajas y la potencia del horno.

Retirá momentáneamente la preparación y distribuí una cantidad generosa de queso rallado por toda la superficie.

por toda la superficie. Volvé a colocar el milhojas en el horno y continuá la cocción hasta que las papas estén completamente tiernas y el queso quede bien gratinado.

Dejá reposar el milhojas durante unos minutos antes de cortarlo. Esto ayudará a que las capas se mantengan mejor al momento de servir.

Tips para mejorar el milhojas de papa