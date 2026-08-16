Receta ideal para el Día del Niño: cómo hacer cookies con chips de chocolate, fáciles y con ingredientes mínimos
Una opción casera, sencilla y económica para preparar este domingo y compartir en familia. Lleva pocos ingredientes y se puede acompañar con leche, chocolatada o la infusión preferida de los más chicos.
El Día del Niño es una fecha ideal para preparar algo rico en casa y compartir un momento en familia. Entre las alternativas dulces que se pueden elaborar sin demasiadas complicaciones aparecen las cookies con chips de chocolate, una receta clásica que requiere pocos ingredientes y permite obtener varias unidades.
Estas galletitas se caracterizan por su textura crocante en los bordes y una parte interna más tierna, con el sabor del chocolate como protagonista. Además, la preparación no requiere técnicas complejas ni demasiado tiempo en la cocina, por lo que resulta una alternativa práctica para cocinar junto a los más chicos durante la celebración.
Ingredientes y paso a paso para hacer cookies con chips de chocolate
Para preparar estas cookies caseras se necesitan pocos productos, varios de los cuales suelen estar disponibles en cualquier cocina.
Ingredientes:
- 200 gramos de harina común 0000.
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
- 100 gramos de manteca.
- 100 gramos de azúcar.
- 1 huevo.
- Ralladura de 1/2 limón o naranja.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 125 gramos de chips de chocolate.
Paso a paso:
- Para comenzar, colocar la harina y el polvo de hornear en un recipiente. Incorporar la manteca fría cortada en pequeños cubos y trabajar la preparación con las yemas de los dedos hasta obtener una textura similar a un arenado. Es importante evitar amasar o calentar demasiado la manteca con las manos.
- En otro bowl, mezclar el azúcar con la ralladura de limón o naranja, la esencia de vainilla y el huevo. Batir ligeramente hasta que los ingredientes queden bien integrados.
- Incorporar la mezcla líquida al arenado de harina y manteca. Unir todo con una cuchara o espátula hasta formar una masa homogénea. En este punto tampoco es necesario amasar, ya que trabajarla demasiado puede modificar la textura final de las galletitas.
- Agregar los chips de chocolate y distribuirlos por toda la preparación. Mezclar suavemente para que queden repartidos de manera pareja.
- Una vez lista la masa, colocarla sobre un papel film y darle forma de cilindro. Envolverla bien y llevarla al freezer durante aproximadamente 20 minutos. Este reposo permite que la manteca vuelva a tomar consistencia y facilita el posterior formado de las cookies.
- Retirar la masa del frío y cortarla en porciones de tamaño similar. Con cada una formar una pequeña bolita y aplastarla suavemente hasta obtener la forma característica de una galletita.
- Distribuir las cookies sobre una placa para horno, dejando espacio entre cada una para evitar que se peguen entre sí durante la cocción.
- Llevar a un horno precalentado a 180 grados y cocinar durante unos 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes comiencen a tomar un tono dorado. Una vez listas, retirar y dejar enfriar antes de servir.
Tips para mejorar las cookies y con qué acompañarlas
- Para conseguir cookies parejas, es conveniente procurar que todas las porciones de masa tengan un tamaño similar. De esta manera, se cocinarán de forma uniforme y será más fácil controlar el punto de cocción.
- También es importante no excederse con el tiempo de horno. Aunque al retirarlas puedan parecer todavía blandas en el centro, las galletitas continuarán tomando consistencia mientras se enfrían.
- La ralladura de limón o naranja aporta un aroma cítrico que combina muy bien con el chocolate. Quienes prefieran un sabor más clásico pueden optar únicamente por la esencia de vainilla, mientras que también es posible reemplazar parte de los chips por chocolate picado.
- Para una merienda de Día del Niño, estas cookies pueden servirse con un vaso de leche, chocolatada, café con leche o la infusión que prefiera cada integrante de la familia. También se pueden presentar en una fuente junto con otras preparaciones dulces para armar una mesa de merienda casera.