Receta ideal para el Día del Niño: cómo hacer cookies con chips de chocolate, fáciles y con ingredientes mínimos

El Día del Niño es una fecha ideal para preparar algo rico en casa y compartir un momento en familia. Entre las alternativas dulces que se pueden elaborar sin demasiadas complicaciones aparecen las cookies con chips de chocolate, una receta clásica que requiere pocos ingredientes y permite obtener varias unidades.

Estas galletitas se caracterizan por su textura crocante en los bordes y una parte interna más tierna, con el sabor del chocolate como protagonista. Además, la preparación no requiere técnicas complejas ni demasiado tiempo en la cocina, por lo que resulta una alternativa práctica para cocinar junto a los más chicos durante la celebración.

Ingredientes y paso a paso para hacer cookies con chips de chocolate

Para preparar estas cookies caseras se necesitan pocos productos, varios de los cuales suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Ingredientes:

200 gramos de harina común 0000.

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

100 gramos de manteca.

100 gramos de azúcar.

1 huevo.

Ralladura de 1/2 limón o naranja.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

125 gramos de chips de chocolate.





Los cookies con chips de chocolate son fáciles de hacer y requieren poco tiempo de elaboración, por lo que es ideal para preparar junto a los más pequeños de la casa.

Paso a paso:

Para comenzar, colocar la harina y el polvo de hornear en un recipiente. Incorporar la manteca fría cortada en pequeños cubos y trabajar la preparación con las yemas de los dedos hasta obtener una textura similar a un arenado. Es importante evitar amasar o calentar demasiado la manteca con las manos. En otro bowl, mezclar el azúcar con la ralladura de limón o naranja, la esencia de vainilla y el huevo. Batir ligeramente hasta que los ingredientes queden bien integrados. Incorporar la mezcla líquida al arenado de harina y manteca. Unir todo con una cuchara o espátula hasta formar una masa homogénea. En este punto tampoco es necesario amasar, ya que trabajarla demasiado puede modificar la textura final de las galletitas. Agregar los chips de chocolate y distribuirlos por toda la preparación. Mezclar suavemente para que queden repartidos de manera pareja. Una vez lista la masa, colocarla sobre un papel film y darle forma de cilindro. Envolverla bien y llevarla al freezer durante aproximadamente 20 minutos. Este reposo permite que la manteca vuelva a tomar consistencia y facilita el posterior formado de las cookies. Retirar la masa del frío y cortarla en porciones de tamaño similar. Con cada una formar una pequeña bolita y aplastarla suavemente hasta obtener la forma característica de una galletita. Distribuir las cookies sobre una placa para horno, dejando espacio entre cada una para evitar que se peguen entre sí durante la cocción. Llevar a un horno precalentado a 180 grados y cocinar durante unos 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes comiencen a tomar un tono dorado. Una vez listas, retirar y dejar enfriar antes de servir.

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