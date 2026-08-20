Receta para hacer tortilla de espinaca con pocos ingredientes, ideal para resolver cualquier comida

Cuando no hay demasiado tiempo para cocinar, contar con recetas simples y rendidoras puede ser una buena solución para resolver cualquier comida.

La tortilla de espinaca es una de esas preparaciones que permiten aprovechar ingredientes habituales de la cocina y obtener un plato completo sin necesidad de realizar elaboraciones complicadas.

Además de ser fácil de preparar, esta receta tiene como protagonista a la espinaca, una verdura que puede incorporarse de distintas maneras a la alimentación cotidiana y aporta muchos nutrientes.

Cómo hacer tortilla de espinaca fácil y con ingredientes mínimos

1 atado de espinaca.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

2 huevos.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Queso rallado, opcional.





Esta receta de tortilla de espinaca es perfecta para resolver un almuerzo o una cena rápida. Se puede disfrutar sola o como acompañamiento de otra comida.

Preparación:

Para comenzar, hay que lavar muy bien las hojas de espinaca para retirar cualquier resto de tierra. Luego, se pueden cortar en trozos pequeños. Una particularidad de esta preparación es que no es necesario escurrirlas por completo antes de cocinarlas. Colocar la espinaca en una olla seca, taparla y llevarla a fuego mínimo durante unos cinco minutos. El propio líquido que libera la verdura será suficiente para ayudar con la cocción. Una vez que las hojas estén tiernas, retirar del fuego y reservar hasta que se enfríen. Mientras tanto, picar la cebolla y el diente de ajo en trozos pequeños. Calentar una sartén con un poco de aceite de oliva y cocinar ambos ingredientes a fuego medio hasta que la cebolla quede transparente y ligeramente dorada. Retirar y reservar. En otro recipiente, batir los huevos con una pizca de sal y pimienta. Cuando la espinaca ya esté fría, incorporarla junto con la cebolla y el ajo salteados. En este momento también se puede agregar queso rallado, si se busca darle un sabor más intenso a la preparación. Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme y asegurarse de que el huevo quede bien distribuido. A continuación, calentar una sartén antiadherente a fuego bajo o medio-bajo y colocar una pequeña cantidad de aceite. Volcar allí toda la mezcla y distribuirla de manera pareja para que la tortilla tenga un grosor uniforme. Cocinar durante aproximadamente cinco minutos. Cuando los bordes comiencen a despegarse de la sartén y la base esté firme, colocar un plato sobre la sartén y dar vuelta la tortilla con cuidado. Luego, deslizarla nuevamente sobre la sartén para cocinar el otro lado durante unos cinco minutos más. Una vez que ambos lados estén dorados y el centro se encuentre firme, retirar del fuego. Dejar reposar durante algunos minutos antes de cortar y servir.





Tips para mejorar la tortilla de espinaca: