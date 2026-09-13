¡Rico y económico! El corte de carne que "la rompe" en la parrilla y se consigue por $8.800

A la hora de preparar un asado, hay cortes de carne que suelen llevarse toda la atención, pero también existen alternativas menos tradicionales que pueden sorprender por el resultado. Una de ellas es la tapa de bife, que se destaca por su sabor y una textura que puede quedar muy tierna.

Además, no hace falta una preparación demasiado elaborada para disfrutarla. Con algunos condimentos y una buena cocción, puede convertirse en una de las protagonistas de la parrillada. El corte se consigue a $8.800 aprovechando el descuento de Cuenta DNI, por lo que también resulta una alternativa interesante para innovar.

Tapa de bife: El corte de carne que te salva el asado y te permite ahorrar

Tapa de bife: El corte de carne que te salva el asado y te permite ahorrar

La tapa de bife se encuentra en la parte superior del bife ancho, en la región dorsal de la res. Es un corte que se caracteriza por sus fibras marcadas y una buena presencia de grasa, dos características que le aportan un sabor intenso y una textura jugosa cuando se cocina correctamente.

Una de sus principales particularidades es justamente la grasa que recubre e infiltra la pieza, ya que durante la cocción se funde de manera gradual y ayuda a conservar la humedad de la carne. Por eso, es una alternativa que puede resultar especialmente sabrosa para preparar a las brasas.

La parrilla es una de las formas más recomendadas para cocinarla, aunque también puede prepararse en bifes gruesos, a la plancha o en sartén. Para aprovechar mejor sus características, se puede cocinar a fuego medio y comenzar por el lado de la grasa, dejando que se funda de a poco. Con sal parrillera alcanza para resaltar su sabor, aunque también puede acompañarse con chimichurri u otros condimentos.

Su precio ronda los $11.000, pero con el 20% de descuento de Cuenta DNI de lunes a viernes se puede conseguir por $8.800. Sobre ese valor original, la rebaja es de $2.200, siempre que la compra se encuentre dentro del tope de reintegro correspondiente.

Para obtener el descuento, es necesario abonar la compra con Cuenta DNI mediante alguna de las opciones habilitadas. Entre ellas se encuentran "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" y "Clave DNI" en terminales Posnet, además de los pagos realizados a través de Cuenta DNI Comercios.