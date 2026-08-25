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Martes, 25 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
PRÁCTICO

Rico y sano: receta para hacer pizzetas de berenjena, fáciles e ideales para sumar más verduras

Estas pizzetas de berenjena son una alternativa rápida y sabrosa para resolver cualquier comida y, además, se pueden adaptar con distintos toppings.

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Incorporar más verduras a las comidas no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se buscan preparaciones que sean rápidas y atractivas para toda la familia. Sin embargo, algunas recetas permiten cambiar ingredientes tradicionales por opciones más livianas sin resignar sabor.

Las pizzetas de berenjena son una de esas alternativas. En lugar de utilizar harina, la berenjena funciona como base para la salsa de tomate, la muzzarella y los distintos ingredientes que se quieran sumar.  

Además, es una receta muy versátil, ya que se puede mantener una versión básica con tomate, queso y orégano o incorporar otros ingredientes habituales de la pizza, como jamón, aceitunas, morrón, cebolla o champiñones. 

Receta con el paso a paso para preparar pizzetas de berenjena

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes.
  • 200 gramos de mozzarella.
  • 150 gramos de salsa de tomate.
  • 1 tomate.
  • Orégano, a gusto.
  • Sal y pimienta.
  • Aceite de oliva.


Para completar, opcionalmente

  • Jamón cocido.
  • Aceitunas.
  • Morrón.
  • Cebolla.
  • Champiñones.
  • Albahaca fresca.


Las pizzetas de berenjena se pueden decorar con diferentes toppings.&nbsp;
Las pizzetas de berenjena se pueden decorar con diferentes toppings. 

Preparación:

  1. Para comenzar, lavá bien las berenjenas y cortalas en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor. Es importante no hacerlas demasiado finas, ya que necesitan conservar cierta firmeza para sostener la salsa, el queso y los ingredientes que se agreguen después.
  2. Acomodá las rodajas sobre una placa para horno y condimentá con sal y pimienta. Agregá un pequeño hilo de aceite de oliva y llevá la fuente a un horno previamente calentado a 200 grados.
  3. Cociná las berenjenas durante unos 10 minutos, hasta que comiencen a ablandarse pero todavía mantengan su estructura. Este primer paso permite que la base quede tierna sin desarmarse.
  4. Retirá la placa del horno y comenzá a armar las pizzetas. Colocá una cucharada de salsa de tomate sobre cada rodaja y distribuíla de manera pareja. Luego agregá la mozzarella, que puede estar rallada o cortada en pequeños trozos.
  5. En este momento se pueden incorporar los toppings elegidos. Algunas opciones son jamón cocido, aceitunas, morrón, cebolla previamente salteada o champiñones. También se puede sumar una rodaja pequeña de tomate para intensificar el sabor.
  6. Espolvoreá con orégano y volvé a llevar la preparación al horno durante aproximadamente 8 a 10 minutos. El punto ideal se alcanza cuando la mozzarella está completamente derretida y comienza a dorarse en la superficie.
  7. Una vez listas, retiralas y, si se desea, terminá con unas hojas de albahaca fresca o un hilo de aceite de oliva antes de servir.
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