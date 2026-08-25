Rico y sano: receta para hacer pizzetas de berenjena, fáciles e ideales para sumar más verduras

Incorporar más verduras a las comidas no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se buscan preparaciones que sean rápidas y atractivas para toda la familia. Sin embargo, algunas recetas permiten cambiar ingredientes tradicionales por opciones más livianas sin resignar sabor.

Las pizzetas de berenjena son una de esas alternativas. En lugar de utilizar harina, la berenjena funciona como base para la salsa de tomate, la muzzarella y los distintos ingredientes que se quieran sumar.

Además, es una receta muy versátil, ya que se puede mantener una versión básica con tomate, queso y orégano o incorporar otros ingredientes habituales de la pizza, como jamón, aceitunas, morrón, cebolla o champiñones.

Receta con el paso a paso para preparar pizzetas de berenjena

Ingredientes

2 berenjenas grandes.

200 gramos de mozzarella.

150 gramos de salsa de tomate.

1 tomate.

Orégano, a gusto.

Sal y pimienta.

Aceite de oliva.





Para completar, opcionalmente

Jamón cocido.

Aceitunas.

Morrón.

Cebolla.

Champiñones.

Albahaca fresca.





Las pizzetas de berenjena se pueden decorar con diferentes toppings.

Preparación: