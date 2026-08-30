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Risotto a la parmesana: receta clásica, cremosa y fácil de preparar para disfrutar de un plato reconfortante y lleno de sabor
Una receta italiana clásica que combina arroz, queso parmesano y una textura bien cremosa para lograr un plato reconfortante, sabroso y sencillo de hacer en casa.
El risotto a la parmesana tiene al norte de Italia como parte de su historia y se convirtió en una de las preparaciones más reconocidas de su cocina. Su protagonista es el arroz de grano corto, que permite conseguir la consistencia característica de la receta sin que el plato pierda la textura del cereal.
A diferencia de otras versiones que incorporan vegetales, mariscos u hongos, este apuesta por una combinación mucho más simple que permite tenerla lista en pocos minutos. Justamente esa sencillez hace que la calidad de los ingredientes y el punto de cocción sean fundamentales para conseguir el resultado esperado.
Receta de risotto a la parmesana: ¿Cómo preparar este delicioso platillo italiano en minutos?
Ingredientes:
- 300 gramos de arroz para risotto
- 1 litro de caldo de verduras o pollo
- 1 cebolla pequeña
- 50 gramos de manteca
- 100 gramos de queso parmesano rallado
- 100 ml de vino blanco seco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, a gusto
- Pimienta negra, a gusto
Preparación:
- Calentar el caldo en una olla y mantenerlo a fuego bajo durante toda la preparación.
- Picar finamente la cebolla y rehogarla en una sartén amplia con el aceite de oliva y la mitad de la manteca, hasta que quede transparente.
- Incorporar el arroz y cocinarlo durante 1 o 2 minutos, removiendo constantemente, hasta que los granos estén ligeramente nacarados.
- Agregar el vino blanco y cocinar hasta que el alcohol se evapore.
- Incorporar un cucharón de caldo caliente y revolver. Cuando el líquido comience a consumirse, sumar otro cucharón. Repetir este procedimiento durante unos 18 minutos, aproximadamente, sin dejar de remover.
- Cuando el arroz esté cocido pero todavía conserve una leve firmeza en el centro, retirar del fuego.
- Añadir el resto de la manteca y el queso parmesano rallado. Mezclar enérgicamente para que ambos ingredientes se integren y aporten la textura cremosa característica del risotto.
- Probar y ajustar con sal y pimienta. Dejar reposar un minuto y servir inmediatamente, con un poco más de parmesano por encima si se desea.