Risotto a la parmesana: receta clásica, cremosa y fácil de preparar para disfrutar de un plato reconfortante y lleno de sabor

El risotto a la parmesana tiene al norte de Italia como parte de su historia y se convirtió en una de las preparaciones más reconocidas de su cocina. Su protagonista es el arroz de grano corto, que permite conseguir la consistencia característica de la receta sin que el plato pierda la textura del cereal.

A diferencia de otras versiones que incorporan vegetales, mariscos u hongos, este apuesta por una combinación mucho más simple que permite tenerla lista en pocos minutos. Justamente esa sencillez hace que la calidad de los ingredientes y el punto de cocción sean fundamentales para conseguir el resultado esperado.

Receta de risotto a la parmesana: ¿Cómo preparar este delicioso platillo italiano en minutos?





Receta de risotto a la parmesana: ¿Cómo preparar este delicioso platillo italiano en minutos?

Ingredientes:

300 gramos de arroz para risotto

1 litro de caldo de verduras o pollo

1 cebolla pequeña

50 gramos de manteca

100 gramos de queso parmesano rallado

100 ml de vino blanco seco

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, a gusto

Pimienta negra, a gusto



Preparación: