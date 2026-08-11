Risotto de espárragos: una receta liviana y nutritiva para resolver el almuerzo

Cuando se busca preparar un almuerzo rico, casero y diferente, el risotto aparece como una alternativa que permite combinar pocos ingredientes en un plato cremoso y reconfortante. En esta oportunidad, los espárragos aportan un sabor suave y una textura particular que se complementan muy bien con el arroz.

Además de ser una receta sencilla, es una buena opción para incorporar vegetales a la comida de una manera distinta. Su cocción requiere algunos minutos de atención, pero el resultado es un plato sabroso y cremoso que puede prepararse sin demasiadas complicaciones.

Receta de risotto de espárragos, una opción distinta para sorprender a tus invitados

Receta de risotto de espárragos, una opción distinta para sorprender a tus invitados

Ingredientes

300 gramos de arroz para risotto

1 atado de espárragos frescos

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

1 litro de caldo de verduras

100 ml de vino blanco

40 gramos de manteca

50 gramos de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, a gusto

Pimienta negra, a gusto





Preparación

Primero, lavá bien los espárragos y cortá la parte más dura de los tallos. Reservá las puntas y pica el resto en trozos pequeños. Poné a calentar el caldo de verduras en una olla y mantenelo caliente durante toda la preparación. Este detalle es importante para no cortar la cocción del arroz cada vez que agregues líquido.





En una cacerola amplia, calentá el aceite de oliva y agregá la cebolla picada bien fina junto con el ajo. Cociná a fuego medio durante unos minutos, hasta que la cebolla quede transparente y tierna, sin dejar que tome demasiado color.





Incorporá el arroz y mezclá durante uno o dos minutos para que los granos se impregnen con el aceite y se tuesten ligeramente. Este paso ayuda a que el arroz conserve mejor su estructura durante la cocción.





Agregá el vino blanco y remové hasta que el alcohol se evapore. Cuando el arroz vuelva a quedar casi seco, empezá a incorporar el caldo caliente de a un cucharón por vez. Esperá a que el líquido se absorba antes de agregar el siguiente y revolvé con frecuencia para liberar el almidón del arroz.





A mitad de la cocción, incorporá los tallos de espárrago cortados. Continuá agregando caldo de manera gradual hasta que el arroz esté tierno por fuera pero conserve una leve resistencia en el centro. La cocción suele llevar entre 18 y 20 minutos, aunque puede variar según el arroz utilizado.





Cuando falten unos minutos, sumá las puntas de los espárragos para que se cocinen sin perder completamente su textura. Si querés que queden más verdes y firmes, también podés blanquearlas previamente durante un par de minutos y agregarlas al final.





Una vez que el arroz esté en su punto, apagá el fuego y agregá la manteca y el queso parmesano rallado. Mezclá enérgicamente para integrar todo y conseguir la textura cremosa característica del risotto. Si quedó demasiado espeso, podés sumar un pequeño chorrito de caldo caliente.





Probá y corregí la sal y la pimienta. Dejá reposar el risotto durante uno o dos minutos antes de servirlo. Lo ideal es llevarlo a la mesa inmediatamente, cuando todavía conserva su textura cremosa y ligeramente fluida.





Tips para que quede perfecto



