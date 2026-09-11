Rolls de queso y cebolla con masa de tarta: una receta fácil e ideal para la picada

Cuando quedan algunos ingredientes dando vueltas en la heladera, es posible transformarlos en preparaciones simples y deliciosas sin necesidad de gastar de más.

Con pocos elementos, una tapa de pascualina y algunos minutos de horno se pueden conseguir unos rolls de queso y cebolla dorados, crocantes y con un interior bien cremoso.

Esta propuesta resulta perfecta para servir en la picada, compartir durante una reunión de amigos o resolver el almuerzo o cena con algo sencillo.

Enfriar el roll antes de cortarlo ayuda a conservar la forma y conseguir porciones más parejas durante la cocción.

Ingredientes para los rolls:

1 tapa de pascualina

1 cebolla grande

200 g de queso mozzarella

2 cucharadas de queso crema

1 huevo

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta a gusto

Orégano o provenzal, opcional

Semillas de sésamo, opcional





Con pocos ingredientes se pueden preparar unos rolls caseros ideales para compartir durante una picada.

Preparación paso a paso:

Pelar la cebolla y cortarla en tiras finas. Calentar una sartén con una cucharada de aceite y cocinarla a fuego bajo durante aproximadamente 10 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que esté tierna y ligeramente dorada. Retirar y dejar enfriar. Extender la tapa de pascualina sobre la mesada y, con ayuda de un palo de amasar, estirarla suavemente para obtener una superficie algo más fina. Untar con el queso crema dejando aproximadamente un centímetro libre en los bordes. Distribuir por encima la cebolla cocida y agregar la mozzarella rallada o cortada en pequeños trozos. Condimentar con pimienta, orégano o provenzal. No conviene incorporar demasiado relleno porque podría escaparse durante la cocción. Enrollar la masa sobre sí misma hasta formar un cilindro firme. Cortarlo cuidadosamente en porciones de aproximadamente 2 o 3 centímetros. Acomodar cada roll sobre una placa previamente aceitada o cubierta con papel manteca. Pincelar la superficie con huevo batido y, si se desea, terminar con semillas de sésamo. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y el queso se haya fundido.

La masa debe enrollarse cuidadosamente y cortarse en porciones similares antes de llevar los bocaditos al horno. Consejos para que queden perfectos

Para conseguir rolls definidos, se puede llevar el cilindro a la heladera durante 15 minutos antes de cortarlo. El frío ayuda a que mantenga su forma y evita que el relleno se desarme.

También es importante dejar enfriar la cebolla antes de colocarla sobre la masa, ya que el exceso de temperatura y humedad puede ablandarla. Para variar el sabor se pueden sumar jamón, panceta previamente dorada, aceitunas, cebolla de verdeo o distintos tipos de queso.