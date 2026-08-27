TREMENDAS
Sacramentos rellenos: una receta deliciosa y fácil de hacer para degustar con el mate
Una receta fácil, sabrosa y rendidora que se puede preparar en pocos pasos y resulta perfecta para la hora de la merienda.
A la hora de la merienda, nada mejor que acompañar el mate con una preparación casera, rica y fácil de hacer. Las recetas tradicionales siguen siendo una de las mejores opciones para disfrutar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
En esta oportunidad, los sacramentos rellenos de caprese aparecen como una alternativa ideal para compartir. Con una masa suave y un interior suave que puede adaptarse al gusto de cada persona, se preparan de manera sencilla y quedan perfectos para servir recién hechos junto a unos buenos mates.
¿Cómo preparar unos deliciosos sacramentos rellenos?
Ingredientes
Para la masa:
- 500 gramos de harina 000
- 10 gramos de levadura seca
- 250 ml de leche tibia
- 50 gramos de manteca
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
Para el relleno:
- 200 gramos de queso cremoso o muzzarella
- 2 tomates
- Hojas frescas de albahaca
- Sal y pimienta a gusto
Para pintar:
- 1 huevo
Preparación
- Colocar la harina en un bowl y hacer un hueco en el centro. Agregar la levadura, el azúcar y la leche tibia. Incorporar el huevo, la manteca y la sal, y mezclar hasta formar una masa.
- Amasar durante unos minutos hasta obtener un bollo liso y elástico. Cubrir y dejar descansar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta formar una lámina fina. Cortar triángulos y colocar en la parte más ancha un poco de queso, tomate cortado en pequeños cubos y algunas hojas de albahaca. Condimentar con sal y pimienta.
- Enrollar cada triángulo desde la parte más ancha hacia la punta, procurando que el relleno quede bien contenido. Darles la forma característica de sacramento y colocarlos en una placa previamente enmantecada.
- Dejar reposar los sacramentos durante unos 20 minutos. Luego pintarlos con huevo batido y llevarlos a un horno precalentado a 180 °C.
- Cocinar durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados por fuera y el queso se encuentre bien derretido. Retirar, dejar enfriar unos minutos y servir.