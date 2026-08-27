Sacramentos rellenos: una receta deliciosa y fácil de hacer para degustar con el mate

A la hora de la merienda, nada mejor que acompañar el mate con una preparación casera, rica y fácil de hacer. Las recetas tradicionales siguen siendo una de las mejores opciones para disfrutar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

En esta oportunidad, los sacramentos rellenos de caprese aparecen como una alternativa ideal para compartir. Con una masa suave y un interior suave que puede adaptarse al gusto de cada persona, se preparan de manera sencilla y quedan perfectos para servir recién hechos junto a unos buenos mates.

¿Cómo preparar unos deliciosos sacramentos rellenos?

¿Cómo preparar unos deliciosos sacramentos rellenos?

Ingredientes

Para la masa:

500 gramos de harina 000

10 gramos de levadura seca

250 ml de leche tibia

50 gramos de manteca

1 huevo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar





Para el relleno:

200 gramos de queso cremoso o muzzarella

2 tomates

Hojas frescas de albahaca

Sal y pimienta a gusto

Para pintar:

1 huevo





Preparación