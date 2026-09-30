Saladitos de jamón y queso: la receta fácil y rendidora que nunca falla

Cuando llega el momento de organizar una picada o la merienda, las preparaciones con tapa de tarta tienen una ventaja: ofrece distintas variantes sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Una alternativa clásica son los saladitos de jamón y queso, que combinan una masa dorada y ligeramente crocante por fuera con un relleno cremoso.

Además, la receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse tanto para una mesa familiar como para una juntada con muchos invitados.

Un horno bien precalentado y la cantidad justa de relleno ayudan a conseguir saladitos dorados y crocantes.

Ingredientes para los saladitos

2 tapas de masa para tarta o masa de hojaldre.

200 gramos de jamón cocido.

250 gramos de queso mozzarella o cremoso firme.

1 huevo.

Semillas de sésamo, amapola o mix de semillas, opcional.

Pimienta, a gusto.

Masa, jamón cocido, queso y huevo son los ingredientes principales para preparar estos bocaditos caseros.

Preparación paso a paso

Preparar la masa. Extender una de las tapas sobre una superficie limpia, procurando mantener su forma y evitando estirarla demasiado. Si se utiliza hojaldre, conviene trabajar con la masa fría. Incorporar el relleno. Distribuir las fetas de jamón cocido sobre toda la superficie, dejando aproximadamente un centímetro libre alrededor de los bordes. Colocar encima el queso cortado en fetas finas o pequeños trozos. Cerrar. Cubrir con la segunda tapa y presionar suavemente con las manos. Sellar los bordes para evitar que el queso se escape durante la cocción. Cortar los saladitos. Con un cuchillo afilado o cortante para pizza, dividir la preparación en pequeños cuadrados o rectángulos. El tamaño puede adaptarse según si se servirán como entrada, aperitivo o parte de una picada. Darles el toque final. Acomodarlos separados sobre una placa previamente aceitada o cubierta con papel manteca. Batir el huevo y pincelar la superficie. Sí se desea, terminar con semillas. Hornear. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté inflada y bien dorada. Retirar y esperar unos minutos antes de servir.

El relleno se distribuye sobre la masa antes de cerrar, cortar en pequeñas porciones y llevar al horno.

Consejos para que queden perfectos