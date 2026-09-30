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Saladitos de jamón y queso: la receta fácil y rendidora que nunca falla
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, estos bocaditos caseros son una gran opción para resolver una juntada, cumpleaños o reunión familiar.
Cuando llega el momento de organizar una picada o la merienda, las preparaciones con tapa de tarta tienen una ventaja: ofrece distintas variantes sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Una alternativa clásica son los saladitos de jamón y queso, que combinan una masa dorada y ligeramente crocante por fuera con un relleno cremoso.
Además, la receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse tanto para una mesa familiar como para una juntada con muchos invitados.
Ingredientes para los saladitos
Preparación paso a paso
- Preparar la masa. Extender una de las tapas sobre una superficie limpia, procurando mantener su forma y evitando estirarla demasiado. Si se utiliza hojaldre, conviene trabajar con la masa fría.
- Incorporar el relleno. Distribuir las fetas de jamón cocido sobre toda la superficie, dejando aproximadamente un centímetro libre alrededor de los bordes. Colocar encima el queso cortado en fetas finas o pequeños trozos.
- Cerrar. Cubrir con la segunda tapa y presionar suavemente con las manos. Sellar los bordes para evitar que el queso se escape durante la cocción.
- Cortar los saladitos. Con un cuchillo afilado o cortante para pizza, dividir la preparación en pequeños cuadrados o rectángulos. El tamaño puede adaptarse según si se servirán como entrada, aperitivo o parte de una picada.
- Darles el toque final. Acomodarlos separados sobre una placa previamente aceitada o cubierta con papel manteca. Batir el huevo y pincelar la superficie. Sí se desea, terminar con semillas.
- Hornear. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté inflada y bien dorada. Retirar y esperar unos minutos antes de servir.
Consejos para que queden perfectos
- Para conseguir una textura más crocante, es importante que el horno esté bien caliente antes de comenzar la cocción.
- En caso de utilizar hojaldre, mantener la masa refrigerada hasta el momento de armar la preparación ayuda a obtener mejores capas.
- También conviene elegir un queso que funda bien, pero que no libere demasiado líquido.
- No hay que excederse con la cantidad de relleno, ya que podría escaparse durante el horneado.
- Para variar la receta se pueden sumar aceitunas picadas, orégano, mostaza, queso rallado o reemplazar el jamón por otros ingredientes.