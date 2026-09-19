Sánguche de huevo cremoso, la receta viral que todos quieren copiar

El sándwich de huevo conquistó a los fanáticos de la comida por su textura tierna y su sabor contundente. La combinación de huevo cocido con mayonesa casera, sobre pan blanco fresco, genera un bocado simple que nunca falla. Su versión más viral nació en Konbi, un pequeño local de Los Ángeles que se transformó en sensación de redes sociales gracias a su presentación fotogénica.

Esta receta resuelve una cena rápida o un almuerzo saciante en pocos minutos. Además, admite variaciones para todos los gustos: dos opciones vegetarianas y una tercera con lacón ahumado para los amantes de la carne.

Ingredientes para el sándwich de huevo casero

Sándwich de huevo y mayonesa (básico):

2 huevos cocidos

2 rebanadas de pan de molde blanco sin corteza

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de crème fraîche

1 cucharadita de vinagre de arroz

1 cucharadita de mostaza Dijon

Sándwich de huevo, mayonesa, pepinillos y cebollitas:

2 huevos cocidos

2 rebanadas de pan de molde blanco sin corteza

2 cucharadas de mayonesa

2 pepinillos encurtidos picados

2 cebollitas en vinagre picadas

1/2 cucharadita de mostaza Dijon

1/2 cucharadita de salsa Worcestershire



Probá las 3 versiones del sándwich de huevo que se volvió tendencia mundial.

Sándwich de huevo con lechuga y lacón ahumado:

2 huevos cocidos

2 rebanadas de pan de molde blanco sin corteza

1 y 1/2 cucharada de mayonesa

1 y 1/2 cucharada de lechuga romana muy picada

1 cucharada de dados de lacón

1/2 cucharadita de mostaza Dijon

1/2 cucharadita de wasabi

Paso a paso: cómo hacer sándwich de huevo

Sumergí los huevos en agua hirviendo y cociná durante 10 a 11 minutos, para que la yema quede poco hecha sin estar cruda. Refrescá los huevos de inmediato en agua fría y pelalos apenas se enfríen. Preparé la mayonesa: colocá un huevo en el fondo del vaso de la batidora, cubrí con el resto de los ingredientes y batí a máxima velocidad sin mover las aspas del fondo, hasta emulsionar. Picá finamente uno de los huevos cocidos y cortá el otro por la mitad, en forma longitudinal. Mezclá la mayonesa con la mostaza, la crème fraîche y el vinagre de arroz hasta integrar bien. Untá las dos rebanadas de pan con una fina capa de esa salsa. Sumá el huevo picado al resto de la salsa y revolvé hasta unificar. Colocá las dos mitades de huevo duro en el centro de una rebanada, con el corte hacia abajo y tocándose por la parte más ancha. Repartí la mezcla de huevo picado sobre las mitades y cerrá con la otra rebanada, con la parte untada hacia abajo. Presioná con suavidad para que el relleno se acomode sin desbordar y cortá en tres partes con dos líneas perpendiculares a la fila de huevo.

Para la versión con pepinillos y cebollitas, sumá la mostaza y la salsa Worcestershire a la mayonesa antes de incorporar el huevo picado, junto con los pepinillos y las cebollitas. Para la versión con lechuga y lacón, agregá el wasabi y la mostaza a la mayonesa antes de sumar el huevo picado, la lechuga y el lacón.