Scones de zanahoria y garbanzos en 20 minutos: una receta saludable que va increíble con el mate
Una opción fácil y diferente para acompañar la infusión, con ingredientes simples y un toque dulzón que le aporta sabor y humedad. Se prepara en pocos pasos y está lista en minutos.
A la hora de acompañar el mate, no siempre hace falta recurrir a las opciones de siempre. Estos scones de zanahoria y garbanzos son una alternativa distinta, fácil de preparar y con una textura suave que los hace ideales para la merienda.
La receta combina el sabor ligeramente dulce de la verdura con las legumbres y se prepara en unos pocos pasos, sin necesidad de pasar horas en la cocina. En apenas 20 minutos se pueden tener listos para compartir, ya sea recién hechos o para guardar y disfrutar durante el día.
¿Cómo preparar unos deliciosos scones de zanahoria y garbanzo?
Además de ser fáciles y rápidos, estos scones son una alternativa para sumar ingredientes nutritivos a la merienda. La zanahoria aporta fibra y vitaminas, mientras que los garbanzos suman proteínas y ayudan a darles una textura más húmeda y saciante, sin dejar de lado ese toque casero que combina tan bien con la infusión.
Ingredientes
- 1 zanahoria mediana
- 1 taza de garbanzos cocidos
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 taza de harina integral
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de sal
- Pimienta a gusto
- 2 cucharadas de queso rallado
Preparación
- Precalentar el horno a 200 °C. Rallar la zanahoria y escurrir bien los garbanzos cocidos para evitar que la preparación quede demasiado húmeda.
- Procesar los garbanzos junto con el huevo y el aceite hasta obtener una mezcla cremosa. Pasar a un bowl y agregar la zanahoria rallada y el queso.
- Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar hasta formar una masa suave y que pueda manipularse con las manos. Si queda demasiado húmeda, sumar un poco más de harina.
- Colocar la masa sobre una superficie enharinada y estirarla hasta que tenga aproximadamente 2 centímetros de espesor. Cortar los scones con un cortante o un vaso y acomodarlos en una placa para horno.
- Cocinar durante 12 a 15 minutos, hasta que estén ligeramente dorados por fuera. Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir.