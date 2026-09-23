Scones de zanahoria y garbanzos en 20 minutos: una receta saludable que va increíble con el mate

A la hora de acompañar el mate, no siempre hace falta recurrir a las opciones de siempre. Estos scones de zanahoria y garbanzos son una alternativa distinta, fácil de preparar y con una textura suave que los hace ideales para la merienda.

La receta combina el sabor ligeramente dulce de la verdura con las legumbres y se prepara en unos pocos pasos, sin necesidad de pasar horas en la cocina. En apenas 20 minutos se pueden tener listos para compartir, ya sea recién hechos o para guardar y disfrutar durante el día.

¿Cómo preparar unos deliciosos scones de zanahoria y garbanzo?

¿Cómo preparar unos deliciosos scones de zanahoria y garbanzo?

Además de ser fáciles y rápidos, estos scones son una alternativa para sumar ingredientes nutritivos a la merienda. La zanahoria aporta fibra y vitaminas, mientras que los garbanzos suman proteínas y ayudan a darles una textura más húmeda y saciante, sin dejar de lado ese toque casero que combina tan bien con la infusión.

Ingredientes

1 zanahoria mediana

1 taza de garbanzos cocidos

1 huevo

2 cucharadas de aceite

1 taza de harina integral

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de sal

Pimienta a gusto

2 cucharadas de queso rallado

Preparación