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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SABROSOS

Scones de zanahoria y garbanzos en 20 minutos: una receta saludable que va increíble con el mate

Una opción fácil y diferente para acompañar la infusión, con ingredientes simples y un toque dulzón que le aporta sabor y humedad. Se prepara en pocos pasos y está lista en minutos.

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A la hora de acompañar el mate, no siempre hace falta recurrir a las opciones de siempre. Estos scones de zanahoria y garbanzos son una alternativa distinta, fácil de preparar y con una textura suave que los hace ideales para la merienda.

La receta combina el sabor ligeramente dulce de la verdura con las legumbres y se prepara en unos pocos pasos, sin necesidad de pasar horas en la cocina. En apenas 20 minutos se pueden tener listos para compartir, ya sea recién hechos o para guardar y disfrutar durante el día.

¿Cómo preparar unos deliciosos scones de zanahoria y garbanzo?

¿Cómo preparar unos deliciosos scones de zanahoria y garbanzo?

¿Cómo preparar unos deliciosos scones de zanahoria y garbanzo?

 Además de ser fáciles y rápidos, estos scones son una alternativa para sumar ingredientes nutritivos a la merienda. La zanahoria aporta fibra y vitaminas, mientras que los garbanzos suman proteínas y ayudan a darles una textura más húmeda y saciante, sin dejar de lado ese toque casero que combina tan bien con la infusión.

Ingredientes

  • 1 zanahoria mediana
  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 taza de harina integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de sal
  • Pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de queso rallado

Preparación

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Rallar la zanahoria y escurrir bien los garbanzos cocidos para evitar que la preparación quede demasiado húmeda.
  2. Procesar los garbanzos junto con el huevo y el aceite hasta obtener una mezcla cremosa. Pasar a un bowl y agregar la zanahoria rallada y el queso.
  3. Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar hasta formar una masa suave y que pueda manipularse con las manos. Si queda demasiado húmeda, sumar un poco más de harina.
  4. Colocar la masa sobre una superficie enharinada y estirarla hasta que tenga aproximadamente 2 centímetros de espesor. Cortar los scones con un cortante o un vaso y acomodarlos en una placa para horno.
  5. Cocinar durante 12 a 15 minutos, hasta que estén ligeramente dorados por fuera. Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir.
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