Se viene el Día de la Madre y acá tenés 3 recetas fáciles para sorprenderla con el desayuno

El Día de la Madre llega el 18 de octubre, tercer domingo del mes, y arrancar con un desayuno hecho en casa es un gesto que siempre emociona.

No hace falta gastar de más ni ser experto. Son tres ideas dulces con pasos cortos que funcionan tanto para la mañana como para la merienda.

El clásico que nunca falla: tostadas francesas con frutas y miel

Ingredientes

4 rebanadas de pan

rebanadas de pan 2 huevos

huevos ¼ taza de leche

de leche 1 cucharadita de vainilla

de vainilla Manteca

Frutas (frutillas, banana o arándanos)

Miel o azúcar impalpable

Paso a paso

Batí los huevos con la leche y la vainilla. Remojá las rebanadas de pan en la mezcla. Cociná en una sartén con manteca hasta que se doren de ambos lados. Serví con frutas por encima y un toque de miel.

El clásico que nunca falla: tostadas francesas con frutas y miel

Panqueques de banana y avena, la versión liviana que sorprende

Ingredientes

1 taza de avena

de avena 2 bananas maduras

bananas maduras 2 huevos

huevos 1 cucharadita de canela

de canela 1 cucharadita de miel (opcional)

de miel (opcional) Frutas frescas para decorar

Paso a paso

Pulverizá la avena en la licuadora hasta lograr una harina fina. Pelá las bananas y sumalas a la licuadora junto con la avena. Incorporá los huevos, la canela y, si querés, la miel. Mezclá hasta obtener una masa homogénea. Calentá una sartén antiadherente y volcá pequeñas porciones para formar los panqueques. Cociná hasta que aparezcan burbujas en la superficie, girá y terminá del otro lado. Serví con frutas frescas y, si querés, azúcar impalpable o miel.





Panqueques de banana y avena, la versión liviana que sorprende.

Para la merienda, una tarta de manzana que huele a domingo

Ingredientes

1 masa de tarta (puede ser comprada)

masa de tarta (puede ser comprada) 3 manzanas, peladas y en rodajas finas

manzanas, peladas y en rodajas finas 1 cucharada de azúcar

de azúcar 1 cucharadita de canela

de canela Mermelada o miel para barnizar (opcional)

Paso a paso

Precalentá el horno a 180°C. Extendé la masa en un molde para tarta y pinchá el fondo con un tenedor. Acomodá las rodajas de manzana sobre la masa, superponiéndolas un poco. Espolvoreá el azúcar y la canela. Horneá entre 30 y 35 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.