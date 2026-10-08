DESAYUNO DE REINA
Se viene el Día de la Madre y acá tenés 3 recetas fáciles para sorprenderla con el desayuno
El domingo 18 de octubre se celebra a mamá y la mañana puede arrancar con una bandeja dulce, casera y armada por vos, sin vueltas.
El Día de la Madre llega el 18 de octubre, tercer domingo del mes, y arrancar con un desayuno hecho en casa es un gesto que siempre emociona.
No hace falta gastar de más ni ser experto. Son tres ideas dulces con pasos cortos que funcionan tanto para la mañana como para la merienda.
El clásico que nunca falla: tostadas francesas con frutas y miel
Ingredientes
- 4 rebanadas de pan
- 2 huevos
- ¼ taza de leche
- 1 cucharadita de vainilla
- Manteca
- Frutas (frutillas, banana o arándanos)
- Miel o azúcar impalpable
Paso a paso
- Batí los huevos con la leche y la vainilla.
- Remojá las rebanadas de pan en la mezcla.
- Cociná en una sartén con manteca hasta que se doren de ambos lados.
- Serví con frutas por encima y un toque de miel.
Panqueques de banana y avena, la versión liviana que sorprende
Ingredientes
- 1 taza de avena
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- Frutas frescas para decorar
Paso a paso
- Pulverizá la avena en la licuadora hasta lograr una harina fina.
- Pelá las bananas y sumalas a la licuadora junto con la avena.
- Incorporá los huevos, la canela y, si querés, la miel.
- Mezclá hasta obtener una masa homogénea.
- Calentá una sartén antiadherente y volcá pequeñas porciones para formar los panqueques.
- Cociná hasta que aparezcan burbujas en la superficie, girá y terminá del otro lado.
- Serví con frutas frescas y, si querés, azúcar impalpable o miel.
Para la merienda, una tarta de manzana que huele a domingo
Ingredientes
- 1 masa de tarta (puede ser comprada)
- 3 manzanas, peladas y en rodajas finas
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- Mermelada o miel para barnizar (opcional)
Paso a paso
- Precalentá el horno a 180°C.
- Extendé la masa en un molde para tarta y pinchá el fondo con un tenedor.
- Acomodá las rodajas de manzana sobre la masa, superponiéndolas un poco.
- Espolvoreá el azúcar y la canela.
- Horneá entre 30 y 35 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.