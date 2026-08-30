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Domingo, 30 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
BUENO Y RENDIDOR

Sirve como relleno de múltiples recetas y cuesta solo $3.000: la opción económica que pocos aprovechan

Es una alternativa nutritiva y versátil que puede prepararse de diferentes maneras y, además, permite aprovechar uno de los beneficios disponibles durante agosto.

MBurczynsky
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En momentos en los que cada compra cuenta, buscar alternativas económicas para incorporar a las comidas cotidianas puede marcar una diferencia en el presupuesto familiar

Dentro de las carnicerías existen opciones menos populares que los cortes tradicionales, pero que se destacan por su sabor y sus posibilidades en la cocina.

Una de ellas se consigue por alrededor de $3.000 y puede convertirse en protagonista de numerosas preparaciones. Desde rellenos hasta platos rebozados o recetas al horno.

&nbsp;Este alimento tradicional se destaca por su textura suave y las diferentes posibilidades que ofrece al momento de cocinar.&nbsp;
 Este alimento tradicional se destaca por su textura suave y las diferentes posibilidades que ofrece al momento de cocinar. 

Un alimento económico y versátil para sumar a diferentes recetas

Los sesos forman parte del grupo de las achuras y corresponden, generalmente, al cerebro de animales vacunos. Aunque su consumo perdió terreno frente a otros productos de la carnicería, siguen presentes en numerosas recetas tradicionales y se caracterizan por tener una textura muy suave, cremosa y delicada.

Una de sus principales virtudes es precisamente su versatilidad. Una vez limpios y cocidos correctamente, pueden utilizarse como relleno de pastas, tartas, empanadas o buñuelos, además de prepararse rebozados, salteados o acompañados por diferentes vegetales. 

&nbsp;Los sesos forman parte de las achuras y pueden incorporarse a preparaciones caseras de distintas maneras.&nbsp;
 Los sesos forman parte de las achuras y pueden incorporarse a preparaciones caseras de distintas maneras. 

Su consistencia permite combinarlos con ingredientes de sabores más intensos y obtener platos abundantes sin recurrir a cortes de carne más costosos.

Desde el punto de vista nutricional, aportan proteínas, vitamina B12, fósforo y otros micronutrientes. Sin embargo, también se caracterizan por su elevado contenido de colesterol, por lo que conviene incorporarlos dentro de una alimentación variada.

&nbsp;Una vez limpios y cocidos, pueden utilizarse para rellenar pastas, empanadas y tartas, entre otras alternativas.&nbsp;
 Una vez limpios y cocidos, pueden utilizarse para rellenar pastas, empanadas y tartas, entre otras alternativas. 

Cuenta DNI: cuánto quedan los sesos con el 20% de reintegro

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, mantiene durante agosto diferentes promociones para las compras realizadas en comercios adheridos. 

Entre ellas se encuentra un 20% de bonificación en carnicería de lunes a viernes, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona, dentro de las condiciones establecidas por la entidad.

De esta manera, si los sesos tienen un precio aproximado de $3.000, una compra alcanzada por la promoción permite obtener un reintegro de $600. Así, una vez acreditada la devolución correspondiente, el costo final sería de $2.400

&nbsp;Cuenta DNI mantiene durante agosto un beneficio del 20% en comercios adheridos, con un tope semanal unificado.&nbsp;
 Cuenta DNI mantiene durante agosto un beneficio del 20% en comercios adheridos, con un tope semanal unificado. 

Para acceder al beneficio es indispensable realizar la operación mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI: "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios

No se consideran válidos los pagos con tarjetas de crédito o débito, las transferencias ni los códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras. Además, el comercio debe encontrarse adherido y el reintegro puede verse reflejado dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

&nbsp;En las carnicerías se pueden encontrar alternativas menos populares que permiten ampliar el menú sin gastar de más.&nbsp;
 En las carnicerías se pueden encontrar alternativas menos populares que permiten ampliar el menú sin gastar de más. 

Cómo limpiar y preparar los sesos antes de cocinarlos

Antes de incorporarlos a cualquier preparación es fundamental realizar una correcta limpieza. Para dejarlos listos para cocinar se recomienda:

  • Colocarlos en un recipiente con agua bien fría y dejarlos en remojo para facilitar la eliminación de restos de sangre.
  • Cambiar el agua las veces que sea necesario hasta que se vea relativamente limpia.
  • Retirar con cuidado la membrana exterior y los pequeños vasos sanguíneos, procurando no romperlos.
  • Una vez limpios, pueden cocinarse brevemente en agua hirviendo, generalmente con sal y algún ingrediente aromático.
  • Retirarlos con cuidado y dejarlos enfriar antes de cortarlos o utilizarlos como relleno.
  • Mantener siempre una correcta refrigeración y cocinarlos completamente antes del consumo.

&nbsp;Antes de cocinarlos, es importante realizar una correcta limpieza y retirar cuidadosamente la membrana y los restos de sangre.&nbsp;
 Antes de cocinarlos, es importante realizar una correcta limpieza y retirar cuidadosamente la membrana y los restos de sangre. 

Recetas con sesos: diferentes formas de aprovecharlos

Gracias a su textura, los sesos pueden adaptarse a preparaciones muy diferentes. Una de las opciones clásicas son los sesos a la romana, que se cortan, pasan por harina y huevo y luego se cocinan hasta lograr un exterior dorado.

También pueden picarse y utilizarse para preparar rellenos de empanadas, tartas o pastas caseras, combinándolos con cebolla, morrón, huevo duro y condimentos. Otra alternativa son los buñuelos de seso, ideales como entrada o acompañamiento.

Para quienes buscan preparaciones diferentes, pueden sumarse a croquetas, tortillas o revueltos, mientras que también admiten cocciones al horno o salteados con vegetales. La clave está en realizar correctamente la limpieza y cocción previa para después incorporarlos a la receta elegida.

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