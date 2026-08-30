Sirve como relleno de múltiples recetas y cuesta solo $3.000: la opción económica que pocos aprovechan

En momentos en los que cada compra cuenta, buscar alternativas económicas para incorporar a las comidas cotidianas puede marcar una diferencia en el presupuesto familiar.

Dentro de las carnicerías existen opciones menos populares que los cortes tradicionales, pero que se destacan por su sabor y sus posibilidades en la cocina.

Una de ellas se consigue por alrededor de $3.000 y puede convertirse en protagonista de numerosas preparaciones. Desde rellenos hasta platos rebozados o recetas al horno.

Este alimento tradicional se destaca por su textura suave y las diferentes posibilidades que ofrece al momento de cocinar.

Un alimento económico y versátil para sumar a diferentes recetas

Los sesos forman parte del grupo de las achuras y corresponden, generalmente, al cerebro de animales vacunos. Aunque su consumo perdió terreno frente a otros productos de la carnicería, siguen presentes en numerosas recetas tradicionales y se caracterizan por tener una textura muy suave, cremosa y delicada.

Una de sus principales virtudes es precisamente su versatilidad. Una vez limpios y cocidos correctamente, pueden utilizarse como relleno de pastas, tartas, empanadas o buñuelos, además de prepararse rebozados, salteados o acompañados por diferentes vegetales.

Los sesos forman parte de las achuras y pueden incorporarse a preparaciones caseras de distintas maneras.

Su consistencia permite combinarlos con ingredientes de sabores más intensos y obtener platos abundantes sin recurrir a cortes de carne más costosos.

Desde el punto de vista nutricional, aportan proteínas, vitamina B12, fósforo y otros micronutrientes. Sin embargo, también se caracterizan por su elevado contenido de colesterol, por lo que conviene incorporarlos dentro de una alimentación variada.

Una vez limpios y cocidos, pueden utilizarse para rellenar pastas, empanadas y tartas, entre otras alternativas.

Cuenta DNI: cuánto quedan los sesos con el 20% de reintegro

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, mantiene durante agosto diferentes promociones para las compras realizadas en comercios adheridos.

Entre ellas se encuentra un 20% de bonificación en carnicería de lunes a viernes, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona, dentro de las condiciones establecidas por la entidad.

De esta manera, si los sesos tienen un precio aproximado de $3.000, una compra alcanzada por la promoción permite obtener un reintegro de $600. Así, una vez acreditada la devolución correspondiente, el costo final sería de $2.400.

Cuenta DNI mantiene durante agosto un beneficio del 20% en comercios adheridos, con un tope semanal unificado.

Para acceder al beneficio es indispensable realizar la operación mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI: "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

No se consideran válidos los pagos con tarjetas de crédito o débito, las transferencias ni los códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras. Además, el comercio debe encontrarse adherido y el reintegro puede verse reflejado dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

En las carnicerías se pueden encontrar alternativas menos populares que permiten ampliar el menú sin gastar de más.

Cómo limpiar y preparar los sesos antes de cocinarlos

Antes de incorporarlos a cualquier preparación es fundamental realizar una correcta limpieza. Para dejarlos listos para cocinar se recomienda:

Colocarlos en un recipiente con agua bien fría y dejarlos en remojo para facilitar la eliminación de restos de sangre.

y dejarlos en remojo para facilitar la eliminación de restos de sangre. Cambiar el agua las veces que sea necesario hasta que se vea relativamente limpia.

Retirar con cuidado la membrana exterior y los pequeños vasos sanguíneos , procurando no romperlos.

, procurando no romperlos. Una vez limpios, pueden cocinarse brevemente en agua hirviendo , generalmente con sal y algún ingrediente aromático.

, generalmente con sal y algún ingrediente aromático. Retirarlos con cuidado y dejarlos enfriar antes de cortarlos o utilizarlos como relleno.

antes de cortarlos o utilizarlos como relleno. Mantener siempre una correcta refrigeración y cocinarlos completamente antes del consumo.

Antes de cocinarlos, es importante realizar una correcta limpieza y retirar cuidadosamente la membrana y los restos de sangre.

Recetas con sesos: diferentes formas de aprovecharlos

Gracias a su textura, los sesos pueden adaptarse a preparaciones muy diferentes. Una de las opciones clásicas son los sesos a la romana, que se cortan, pasan por harina y huevo y luego se cocinan hasta lograr un exterior dorado.

También pueden picarse y utilizarse para preparar rellenos de empanadas, tartas o pastas caseras, combinándolos con cebolla, morrón, huevo duro y condimentos. Otra alternativa son los buñuelos de seso, ideales como entrada o acompañamiento.

Para quienes buscan preparaciones diferentes, pueden sumarse a croquetas, tortillas o revueltos, mientras que también admiten cocciones al horno o salteados con vegetales. La clave está en realizar correctamente la limpieza y cocción previa para después incorporarlos a la receta elegida.