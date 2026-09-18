Sorrentinos con masa de tarta, sin amasar: la receta fácil y económica para hacer pastas caseras

Los sorrentinos son uno de los clásicos de las pastas rellenas y se destacan por admitir una enorme variedad de combinaciones o rellenos.

Aunque prepararlos desde cero puede parecer complicado por el trabajo que requiere la masa, existe un truco sencillo para ahorrar tiempo y esfuerzo: utilizar discos de tarta como base.

El resultado es una versión práctica y económica que puede acompañarse con salsa de tomate, crema, manteca o simplemente queso rallado.

Evitar colocar demasiado relleno y retirar el aire antes del cierre ayuda a impedir que se abran durante la cocción.

Ingredientes sencillos y baratos

2 tapas de tarta

200 g de jamón cocido

250 g de mozzarella o queso cremoso

2 cucharadas de queso rallado

1 huevo

Sal y pimienta a gusto

Harina, cantidad necesaria

Agua para humedecer y cerrar la masa

Salsa a elección para acompañar





Con pocos productos se pueden preparar sorrentinos caseros de manera rápida y económica.

Paso a paso de la preparación

Picar el jamón y el queso en trozos pequeños. Colocarlos en un recipiente y sumar el queso rallado. Mezclar hasta conseguir un relleno uniforme. Sí se desea, condimentar con pimienta, nuez moscada u orégano.

Estirar ligeramente una de las tapas de tarta sobre una superficie limpia y enharinada. No debe quedar demasiado fina, ya que tiene que soportar el relleno durante la cocción.

Distribuir pequeñas porciones del relleno dejando suficiente separación entre cada una. La cantidad dependerá del tamaño que se quiera dar a los sorrentinos.

Humedecer con un poco de agua los espacios alrededor de cada porción. Colocar la segunda masa por encima y presionar suavemente alrededor del relleno para eliminar el aire y lograr que ambas capas queden bien adheridas.

Cortar los sorrentinos con un cortante redondo, un vaso pequeño o un molde. Presionar nuevamente los bordes para asegurarse de que no se abran durante la cocción.

Colocar abundante agua en una olla, agregar sal y llevar a hervor. Incorporar las piezas de a pocas para evitar que se peguen entre sí.

Cocinar durante aproximadamente 4 a 6 minutos, controlando la textura de la masa. Retirar cuidadosamente con una espumadera y servir inmediatamente con la salsa elegida.





El secreto está en distribuir bien el relleno y sellar cuidadosamente la masa antes de llevarla a la olla.

Consejos para que queden perfectos

Uno de los puntos más importantes es no excederse con el relleno, ya que podría dificultar el cierre y provocar que los sorrentinos se abran dentro de la olla. También conviene retirar todo el aire posible antes de sellar los bordes.

Para conseguir una mejor terminación, se puede estirar apenas la masa antes de armar las piezas. Además, es recomendable cocinarlas en tandas y con abundante agua, sin revolverlas bruscamente.

Otra alternativa es variar el relleno con ricota y espinaca, calabaza y queso, pollo, verdura o incluso aprovechar ingredientes que hayan quedado de otra comida.



