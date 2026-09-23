Soufflé de zapallitos: una receta fácil que queda súper esponjosa y se hace con pocos ingredientes

Los zapallitos son uno de esos vegetales versátiles que permiten preparar desde rellenos y tartas hasta tortillas, revueltos y guarniciones.

Su sabor suave combina con numerosos ingredientes y los convierte en una buena alternativa para incorporarlos a comidas caseras sin demasiadas complicaciones.

Entre la amplia variedad de posibilidades aparece el soufflé de zapallitos, una preparación clásica que se caracteriza por su interior aireado y textura suave.

Controlar la humedad de los vegetales y mantener una temperatura estable en el horno son claves para obtener un buen resultado.

Ingredientes para la preparación

4 zapallitos medianos

1 cebolla

3 huevos

100 g de queso rallado

100 ml de leche

1 cucharada de harina

1 cucharada de manteca o aceite

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Nuez moscada, a gusto

Queso extra para gratinar, opcional





Los zapallitos, huevos y queso son algunos de los ingredientes principales para preparar este clásico casero.

Paso a paso de la receta de soufflé de zapallitos

Lavar bien los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños. Picar la cebolla y reservar.

Calentar una sartén con un poco de aceite o manteca y cocinar la cebolla hasta que quede transparente.

Incorporar los zapallitos y cocinar durante algunos minutos, hasta que estén tiernos. Es importante dejar que se evapore la mayor cantidad de líquido posible para evitar que la preparación quede aguada.

Retirar del fuego, dejar entibiar y escurrir cualquier exceso de líquido que haya quedado.

Separar las claras de las yemas. En un recipiente, mezclar las yemas con la leche, la harina, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

Incorporar los zapallitos y la cebolla a la mezcla y revolver hasta integrar.

En otro bowl, batir las claras a punto nieve. Este paso será fundamental para conseguir una textura más aireada.

Agregarlas poco a poco a la preparación anterior mediante movimientos suaves y envolventes, procurando no perder el aire incorporado.

Colocar todo en una fuente previamente enmantecada. Si se desea, agregar un poco de queso rallado por encima.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 25 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro se encuentre firme. Servir apenas sale del horno.





El batido de las claras y su incorporación con movimientos envolventes ayudan a conseguir una consistencia más aireada.

Consejos para que quede esponjoso

El principal enemigo de esta preparación es el exceso de humedad. Los zapallitos liberan bastante agua durante la cocción, por lo que conviene saltearlos hasta que el líquido se reduzca y escurrirlos antes de incorporarlos al resto de los ingredientes.

También es fundamental batir bien las claras e incorporarlas sin revolver enérgicamente. Una vez que el soufflé entra al horno, conviene evitar abrir la puerta durante los primeros minutos, ya que una caída brusca de temperatura puede hacer que pierda volumen.

Por último, lo mejor es llevarlo a la mesa inmediatamente. Es normal que los soufflés bajen ligeramente después de retirarlos del calor, por lo que servirlos recién hechos permite disfrutar mejor de su textura aireada.



