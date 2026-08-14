Tacos de pollo crujientes: la receta más fácil para la cena

Los tacos de pollo se ganaron un lugar entre las recetas caseras más elegidas por una razón simple: no hace falta ser un cocinero experto para lograrlos. La combinación de tortilla dorada, relleno cremoso y contraste de texturas convirtió a este plato en un clásico de resolución rápida para cualquier noche de semana.

Ingredientes para los tacos de pollo (rinde 4 porciones)

4 tortillas grandes

200 g de pollo cocido desmenuzado

cocido desmenuzado 1 taza de queso cheddar rallado

rallado 1 taza de lechuga romana rallada

1/4 de taza de pico de gallo

1 aguacate

1/4 de taza de crema agria

1 cucharada de salsa picante

Aceite de oliva virgen extra en aerosol

La combinación de tortilla dorada, relleno cremoso y contraste de texturas convirtió a este plato en un clásico de resolución rápida para cualquier noche de semana.

Paso a paso: cómo armar y cocinar los tacos de pollo

Hacé un corte en cada tortilla desde el centro hacia el borde, para poder plegarla en cuatro partes. En un tazón pequeño, mezclá la crema agria con la salsa picante hasta integrar. Untá esa mezcla en un cuarto de la tortilla y cubrí con el pollo desmenuzado. Sobre el cuarto siguiente, colocá la lechuga romana y cubrila con el pico de gallo. En otro cuarto, untá el aguacate pisado; en el último, agregá el queso cheddar. Doblá los cuatro cuartos uno sobre otro, en el mismo sentido, hasta formar un paquete compacto. Calentá una sartén a fuego medio-alto con aceite en aerosol y cocinala de 1 a 2 minutos por lado, presionando con una espátula, hasta que quede dorada y crujiente.

Trucos para darles una vuelta a estos tacos de pollo

Si buscás una versión exprés, la propia receta lo permite: alcanza con pollo cocido, aguacate y queso cheddar para tener un resultado igual de sabroso, sin sumar el resto de los ingredientes.