RIQUÍSIMO
Tacos de pollo crujientes: la receta más fácil para la cena
Con pollo desmenuzado, queso cheddar y palta, esta preparación se dora en sartén hasta quedar crocante por fuera y se arma en minutos, ideal para la cena de hoy.
Los tacos de pollo se ganaron un lugar entre las recetas caseras más elegidas por una razón simple: no hace falta ser un cocinero experto para lograrlos. La combinación de tortilla dorada, relleno cremoso y contraste de texturas convirtió a este plato en un clásico de resolución rápida para cualquier noche de semana.
Ingredientes para los tacos de pollo (rinde 4 porciones)
- 4 tortillas grandes
- 200 g de pollo cocido desmenuzado
- 1 taza de queso cheddar rallado
- 1 taza de lechuga romana rallada
- 1/4 de taza de pico de gallo
- 1 aguacate
- 1/4 de taza de crema agria
- 1 cucharada de salsa picante
- Aceite de oliva virgen extra en aerosol
Paso a paso: cómo armar y cocinar los tacos de pollo
- Hacé un corte en cada tortilla desde el centro hacia el borde, para poder plegarla en cuatro partes.
- En un tazón pequeño, mezclá la crema agria con la salsa picante hasta integrar.
- Untá esa mezcla en un cuarto de la tortilla y cubrí con el pollo desmenuzado.
- Sobre el cuarto siguiente, colocá la lechuga romana y cubrila con el pico de gallo.
- En otro cuarto, untá el aguacate pisado; en el último, agregá el queso cheddar.
- Doblá los cuatro cuartos uno sobre otro, en el mismo sentido, hasta formar un paquete compacto.
- Calentá una sartén a fuego medio-alto con aceite en aerosol y cocinala de 1 a 2 minutos por lado, presionando con una espátula, hasta que quede dorada y crujiente.
Trucos para darles una vuelta a estos tacos de pollo
Si buscás una versión exprés, la propia receta lo permite: alcanza con pollo cocido, aguacate y queso cheddar para tener un resultado igual de sabroso, sin sumar el resto de los ingredientes.
- Menos relleno, más crocante: cuanto más cargada la tortilla, más cuesta sellarla pareja en la sartén. Repartí el relleno en cantidades moderadas.
- Presión constante: usar la espátula para aplastar el taco durante la cocción es lo que asegura el dorado parejo y evita que se abra.
- Orden del armado: respetar la secuencia de los cuatro cuartos (pollo, lechuga, aguacate, queso) facilita el doblado final.
- Para varias porciones: repetí el mismo procedimiento con las tortillas restantes, cocinándolas de a una para que cada una quede bien crocante.